〈美股早盤〉Meta領漲美股 消除美國首季GDP萎縮擔憂 四大指數齊漲

由於臉書母公司 Meta 亮眼才報提振科技股與成長股，抵銷市場對美國第一季經濟成長意外萎縮的擔憂，Meta 股價早盤漲逾 12%，引領美股周四（28 日）開高，四大指數齊揚。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 1%，標普 500 指數漲 0.77%，費城半導體指數漲逾 2%。

美國商務部周四公布第一季國內生產毛額（GDP）季比年率為負 1.4%，不僅低於先前預期的 1%，也遠低於前季 6.9%，為 2002 年以來首見萎縮。此外，同日公布的第一季核心 PCE 物價指數攀升至 5.2%，雖低於市場預期的 5.4%，但仍高於前值 5%。

另一方面，美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數 18 萬人，從前次修正後的 18.5 萬人減少 5,000 人，符合市場預期，但就業市場仍然吃緊。美國續領失業金人數報 140.8 萬，略高於市場預期的 140.3 萬。

一些經濟學家認為，經濟進一步放緩的風險正在增加，其中高通膨為主要因素。美國經濟增長正受到 40 年來最高通膨的威脅，主因是俄羅斯入侵烏克蘭推高大宗商品價格，此外隨聯準會（Fed）誓言力抗通膨，收緊貨幣政策也對經濟增長構成壓力。

但一季的經濟數據不太可能改變 Fed 的政策路線。Fed 在 3 月將基準利率從接近於零的水準上調 25 個基點（1 碼），並且已經表明，5 月會加速升息 50 個基點（2 碼）。期貨市場投資目前預估，Fed 將在年底前將其基準利率從今天的略高於 0.25% 提高到 2.7%。

儘管意識到經濟下滑的風險正在上升，但大多數經濟學家認為，Fed 能夠在不引發經濟衰退的情況下控制通膨，他們稱，有鑑於失業率接近歷史低點、收入穩步上升以及消費者債務水準相對較低，美國經濟已準備好承受更高的利率。

勞動力市場是目前展現美國經濟實力的關鍵領域。由於僱主在可用工人短缺的情況下努力招聘員工，初領失業金人數徘徊在歷史低點附近，一方面企業正試圖高薪資以招聘員工，舉此支持消費者支出，為美國經濟的主要驅動力。

美股止跌回升凸顯造成本周股市波動的原因，包括中國疫情爆發、俄烏戰爭以及聯準會（Fed）收緊貨幣政策可能使美國經濟陷入衰退的擔憂。

亞馬遜 (AMZN-US) 與蘋果 (AAPL-US) 將於周四美股收盤後公布財報，投資人密切注意這兩家公司可能對股市造成的巨大影響。此外推特 (TWTR-US) 在馬斯克將公司私有化之前公布最後一份財報，第一季營收僅報 12 億美元，低於預期的 12.3 億美元，經調整後每股獲利 0.9 美元，其中營收不如預期反映出該公司廣告業務成長放緩。

截至台北時間周四（28 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Meta(FB-US) 早盤大漲 13.18%，至每股 198.01 美元

臉書母公司 Meta 雖然第一季營收僅年增 7% 至 279.1 億美元，低於市場預期的 282 億美元，但美股獲利報 2.72 美元，優於市場預期的 2.56 美元，此外每日活躍用戶人數（DAU）表現亮眼，自上季首次出現下滑以來略有反彈，報 19.6 億人優於 StreetAccount 預期的 19.5 億人。

高通 (QCOM-US) 早盤上漲 6.23%，至每股 143.52 美元

高通 2022 會計年度第二季營收年增 41% 至 111.6 億美元，優於市場預期的 106 億美元，稀釋後每股獲利報 3.21 美元，較去年同期成長 69%，優於市場預期的 2.91 美元，第二季淨利也大增 68% 至 36.6 億美元。

除了核心智慧手機事業外，車用、物聯網 (IoT) 業務表現均較去年顯著成長，顯示業務多元化策略取得成效，高通上調第三季財測，營收估介在 105 億至 113 億美元，優於預期的 99.7 億美元，Non-GAAP 稀釋後每股獲利預期介於 2.75-2.95 美元，優於預期的 2.6 美元。

Pinterest(PINS-US) 早盤上漲 7.82%，至每股 20.13 美元

社群媒體平台 Pinterest 上季財報優於預期，經調整後每股獲利報 0.1 美元，優於市場預期的 0.04 美元，營收年增 11% 至 5.75 億美元，也優於市場預期的 5.73 億美元。全球每用戶平均收入年增 28% 至 1.33 美元，優於華爾街預估的 1.31 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周（截至 4/23）初領失業金人數報 18 萬，預期 18 萬，前值報 18.5 萬

美國上周（截至 4/16）續領失業金人數報 140.8 萬，預期 140.3 萬，前值 140.9 萬

美國第一季 GDP 年增率初值報 - 1.4%，預期 1.1%，前值 6.9%

美國第一季核心 PCE 物價指數年增率初值報 5.2%，預期 5.4%，前值 5%

華爾街分析：

國家證券首席市場策略師 Art Hogan 表示，財報季整體上帶來的好消息多於壞消息，有可能助市場投資人把注意力從本月重創主要指數的宏觀不利因素上轉移，並稱在目前已公布財報的 140 家標普 500 指數成分股公司中，77% 的公司獲利超過預期，65% 的公司上調全年財測，推高標普 500 成分股公司的整體獲利預期。

Legal & General Investment Management 多元資產基金主管 John Roe 認為，近期市場劇烈波動凸顯投資人在基本面不確定特別高的時期的焦慮，除疫情初期時外，自 2008 年金融危機以來股市波動未曾持續到如此高的水準，而債市波動幅度也是金融危機爆發也來最高。