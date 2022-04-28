〈俄烏衝突〉已有買家低頭？歐盟：企業勿以盧布購買俄國天然氣

俄羅斯以能源作為武器，切斷對波蘭、保加利亞的天然氣供給之後，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周三 (27 日) 警告，歐洲企業切勿改以盧布採購天然氣，但一些國家抱怨現行指引過於模糊。俄國 Gazprom 則透露，已有四名買家以盧布付款。

一名知情人士說，執委會在周三一場閉門會議中向各成員國大使表示，將調整指引措辭。不少成員國向執委會表示，希望釐清指引內容，避免存在任何默許俄國要求的漏洞。

馮德萊恩說：「已有合約的企業不該答應俄國的要求，這將違反制裁，讓企業面臨高度風險。」

德國重申企業應該遵守歐盟指引、以歐元付款，並表示歐洲應準備因應更大規模的斷供。

德國對制裁俄油的立場也大幅翻轉，如今表示將支持歐盟以分階段的方式制裁俄國石油，例如設定價格上限或付款機制，不再像幾周前堅定反對。

俄國天然氣巨擘 Gazprom 周二以未用盧布支付為由斷供波蘭和保加利亞，但同一時間，Gazprom 透露，歐洲有四家公司已經以盧布付款，且有 10 家歐洲企業已經在 Gazprombank 開設天然氣付款帳戶。

Gazprom 表示，已有買家以盧布付款，一些歐企也已在旗下銀行開設帳戶。(圖: AFP)

另據知情人士透露，義大利能源巨擘 Eni SpA 準備在 Gazprombank 開立盧布帳戶，德國 Uniper SE 則相信自己可在不違反制裁的情況下，繼續買進天然氣。

俄國透過管線為歐洲 23 個國家供應天然氣，隨著 5 月付款期限逐漸接近，歐洲各國和各家公司需要決定下一步怎麼做。

受俄國斷供影響，天然氣期貨周三一度漲逾 20%，之後因交易員仍在消化全面斷供的可能性，漲幅收斂。歐元兌美元應聲重貶 0.75% 並貶破 1.06 美元。

根據俄國總統普丁 4 月 1 日頒布的內容，歐洲天然氣買家需在 Gazprombank 開立外幣和盧布兩種帳戶，再由 Gazprombank 把收到的外幣款項換成盧布並匯給 Gazprom。

而根據歐盟上周公布的問與答文件，歐盟表示，俄國的盧布支付程序不只違反合約條款，也違反歐盟制裁。但歐盟也說，只要以歐元或美元支付初始款項給 Gazprombank，法律義務終止之後就能以歐元和美元付款。

目前不清楚俄國是否會接受以歐元或美元支付初始款項。

歐盟預定 5 月 2 日召開能源部長級會議，據悉屆時將討論相關問題。