〈俄烏衝突〉歐洲天然氣飆漲24% 俄羅斯已暫停向波蘭、保加利亞供氣

在俄羅斯停止向波蘭和保加利亞輸送天然氣後，歐洲天然氣價格飆升，加劇了地區緊張局勢。俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示，在兩國同意莫斯科的要求以盧布付款前，不會恢復供應。

歐洲基準的荷蘭天然氣期貨一度飆升 24%，至每兆瓦時 127.50 歐元，為 4 月 1 日以來新高。

數周以來，莫斯科和歐盟一直陷入爭端，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 下令，「不友好」的買家須以俄羅斯貨幣付款。歐盟反對這一支付方式，但現在隨著付款最後期限的到來，歐洲各國政府需要做出抉擇，是接受普丁的條款還是失去關鍵的供應。

據 Jefferies Group LLC 稱，俄羅斯的舉動創造了額外的需求，因為波蘭和保加利亞將需要購買替代天然氣。運營商 Gascade 的數據顯示，周三通過亞馬爾 - 歐洲管道從德國流向波蘭的天然氣訂單激增。

俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應國，在重度依賴下，歐盟對是否將能源列為制裁項目，一直存在爭議。德國依賴程度最高，如果天然氣供應被切斷，德國可能對燃料實施配給供應。

義大利也是俄羅斯天然氣的主要進口國，知情人士透露，羅馬政府目前正在監控局勢。

匈牙利外長 Peter Szijjarto 在社群媒體上發布視訊，表明通往匈牙利的天然氣運輸仍按計畫進行，匈牙利設計了一種向 Gazprom 支付費用的方式。