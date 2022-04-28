〈俄烏衝突〉美國能源部授權兩座液化天然氣工廠 可額外輸出LNG

美國能源部周三 (27 日) 宣布，目前興建中和預計興建的共兩座液化天然氣 (LNG) 工廠可額外輸出 ，顯示在俄羅斯侵略烏克蘭之後，美國有意強化國內的化石燃料產業。

由於美國能源部的這項決定，位於德州的 Golden Pass 液化天然氣出口設施，每天將可額外輸出 3.5 億立方英尺的液化天然氣，全年出口量將增加 16%。輸出對象方面，只要不在美國法律明文禁止範圍，業者可輸往任何國家，也包含沒有和美國締結自由貿易協定 (FTA) 的歐洲國家。

Golden Pass 液化天然氣專案由埃克森美孚 (XOM-US) 及卡達國營石油公司共同推動，預估 2025 年可開始輸出。

另外，位在路易斯安納州的 Magnolia 液化天然氣出口設施，未來對歐洲等市場每天的出口量將可額外增加 1.5 億立方英尺。該設施由美國大型建設公司 Glenfarne 集團興建，目前尚未動工，預計約可在 2027 年開始出口。待完工後，全年出口量估計將增加 14%。

美國能源部拍板這項決定，主因之一在於波蘭和保加利亞兩國拒絕以俄羅斯盧布向俄國支付能源款項，導致天然氣供應被切俄國切斷。歐盟國家天然氣消費量約 4 成由俄國供應，比例相當高。