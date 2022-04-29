財報財測俱差！女股神重押線上醫療公司Teladoc股價暴跌 禍殃ARKK

「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（Ark Invest）重倉押注的遠端醫療龍頭 Teladoc 日前公布黯淡財報並下調全年財測後，周四（28 日）早盤股價暴跌近 50%，也拖累方舟投資旗艦基金創新 ETF(ARKK-US) 下跌逾 7%。

去年疫情期間，由於遠端醫療服務需求激增，「疫情概念股」Teladoc 股價一度改寫歷史新高，然而如今疫情趨緩後，Teladoc 最新財報與財測俱差，今美股開盤後股價暴跌至 2015 年上市以來低點。

截稿前，Teladoc(TDOC-US) 早盤延續美股盤前頹勢暴跌 47.69%，每股暫報 29.29 美元，ARKK 基金下跌 7.04%，報 46.08 美元。

根據彭博數據，方舟投資是 Teladoc 最大股東，截至昨日收盤前，持有約 12% 的股票，價值約 11 億美元，而方舟投資旗下 ARKK 持有價值約 6.31 億美元的 Teladoc 股票，為該檔基金中第三大持股，這使該旗艦基金雪上加霜，本周創下兩年來的新低。

ARKK 由對利率敏感的高成長股票組成，這些股票在聯準會（Fed）即將升息的前景中紛紛受挫，今年以來 ARKK 基金市值已縮水近一半。

根據 Teladoc 公布的 2022 會計年度第一季財報，營收年增 25% 至 5.65 億美元，淨損 66.745 億美元，合每股虧損 41.58 美元，去年同期為虧損 1.99 億美元，合每股虧損 1.31 美元，第一季經調整後 EBITDA 年減 4% 至 5,450 萬美元。

Teladoc 執行長 Jason Gorevic 在財報中表示，公司受到衝擊的原因包括心理健康市場的廣告費用增加、慢性病的銷售周期拉長，拖累第一季業績。

該公司將全年調整後 EBITDA 從 3.3-3.5 億美元下調至 2.4-2.65 億美元，同時也下修全年營收展望至 24-25 億美元區間，從先前預期為 25.5-26.5 億美元。

過去 12 個月內，ARKK 的 10 大持股中，除特斯拉 (TSLA-US) 上漲 25% 外，其餘包括 Zoom(ZM-US)、Roku(ROKU-US)、Coinbase(COIN-US) 都下跌 50% 至 76%。

花旗分析師 Daniel Grosslight 的研究報告指出，雖然 Teladoc 擁有最強大的線上醫療平台，但很明顯，該領域競爭強度已大幅提升，且短時間內競爭不太可能減弱，也稱該股的市銷率（Price-to-Sales Ratio）處在歷史低點，對買家來說，出手購買管理性醫療、大型科技或其他遠程醫療平台時機已經成收。

Grosslight 將 Teladoc 的目標價格從每股 115 美元下調至每股 43 美元。

該份報告公布後，至少有 6 名分析師調降 Teladoc 股票評等，目前仍有 19 位分析師將其評為「中性」（neutral）、11 位分析師給予相當於「買入」（buy-equivalent）評等，尚未有分析師評為「賣出」（Sell）。