〈貴金屬盤後〉金價周線挫逾2% 三周來首收黑 白銀創1月底以來最大單周跌幅

聯準會 (Fed) 的積極升息前景，帶動美債殖利率跳漲，使金價走勢承壓，黃金期貨周五 (22 日) 連續四個交易日收低，周線為三周以來首度收黑，白銀期貨本周挫逾 5%，單周跌幅創 1 月底以來最大。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 13.90 美元或 0.7%，收在每盎司 1934.30 美元，本周下跌 2.1%。

5 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 36 美分或 1.5%，收在每盎司 24.259 美元，本周下跌 5.6%，是 1 月 28 日當周以來最大單周跌幅。

周五公布美國 4 月標普採購經理人指數 (PMI) 後，金價跌幅短暫收斂，隨後繼續下挫。4 月標普製造業 PMI 自前月的 58.8 升至 59.7，服務業 PMI 自前月的 58 降至 54.7。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，過去幾天以來，投資人的關注焦點已轉向利率上升和緊縮的貨幣政策，這種情況可能持續至 5 月初的 Fed 會議。

Cieszynskigji：「Fed 更鷹派的升息前景推動美元反彈，這為金價和其他貨幣帶來阻力，就像最近我們看到日圓和英鎊遭到拋售那樣。」

整體而言，他認為黃金長期上行趨勢依然保持不變，這受惠於黃金在通膨上升時期的保值能力，但在 2000 美元心理關卡附近仍遭逢重大阻力。

近期美國公債殖利率跳漲，10 年期美債殖利率與 2 年期美債殖利率同創 2018 年 12 月以來最高。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 證實，央行官員將在下月會議上考慮升息兩碼(50 個基點)，並暗示未來可能採取更大規模的升息行動。

除鮑爾外，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)、舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly) 等央行官員本周均發表強硬的鷹派言論。布拉德是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 發布報告稱，投資人現在預期 5 月和 6 月將各自升息兩碼，7 月繼續升息的機率越來越高。在利率上升的環境下，金價可能面臨壓力，因為相較於其他資產，黃金沒有殖利率，這一點降低了黃金對投資人的吸引力。

Rowling 說：「如今黃金的上行和下行走勢均受牢牢限制，利率上升限制了上行潛能，短期內俄烏戰情惡化，則為金價提供強而有力的支撐。」

他認為，黃金在中期內的交易價格可能落在每盎司 1900 美元至 1950 美元間。

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