金價中期內有望維持約1900美元 升息恐壓抑價格

據報導，標普智匯 (S&P Global Market Intelligence) 分析師 Bjorn Goosen 在一份報告中表示，受惠於金飾需求、投資人對黃金 ETF 的興趣以及央行買盤，金價有望受到提振，今年展望持續穩健，預估可維持在每盎司 1900 美元左右，不過多國升息仍是不利因素，恐使金價承壓。目前黃金市場焦點仍然是俄烏戰爭、高通膨、經濟增長擔憂以及升息等議題。

報告指出，全球經濟如今面臨的風險升高，主因來自於俄烏衝突、持續的通膨壓力、升息和揮之不去疫情帶來的影響。該機構預估今年全球 GDP 增長約為 3.6%。

報告也預估，多國持續升息將是一項不利因素，使得金價承壓，預估年底金價將跌至每盎司 1825 美元。

Goosen 表示，今年金價主要是受到高通膨時期避險需求的支撐。美國 3 月份消費者物價指數 (CPI) 高達 8.5%，創下 1981 年以來的新高。未來幾個季度中，金飾需求、投資者買入黃金 ETF，以及全球央行的買盤，都有望持續支撐金價。

Goosen 也表示，今年全球金礦產量預計將增長約 5.8%，澳洲預期超過中國成為最大的黃金生產國。同時，儘管面臨西方制裁，俄羅斯可能仍將是全球第三大黃金生產國。

此外，今年全球金礦勘探預算預計年增 42% 至 62 億美元左右，有望超過疫情前的水準，並創下 2013 年以來的新高。