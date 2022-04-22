鮑爾暗示升息50基點 5年期美債殖利率升至3%

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示可能在 5 月升息 50 個基點之後，美國 5 年期國債殖利率周五 (22 日) 上午突破 3%。

美東時間清晨 6 點 50 分，5 年期美國國債殖利率上漲 3.4 個基點至 3.013%，高於 30 年期美國國債殖利率，後者上漲 1.8 個基點至 2.951%。

這被稱為「殖利率曲線倒掛」，投資人拋售短期債券，轉而買入長期債券，表明對經濟健康狀況缺乏信心。

指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.2 個基點至 2.939%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

鮑爾周四 (21 日) 在國際貨幣基金 (IMF) 小組會議上表示，抑制通膨「絕對必要」。他還表示，在 Fed 5 月的政策會議上，將利率提高 0.5 個百分點已被「列入議事日程」。

雖然升息 50 個基點的建議符合市場預期，但鮑爾的言論仍使美國國債殖利率上漲。投資人越來越擔心通膨上升和 Fed 控制這些物價壓力的努力，可能會拖累經濟成長。

法國巴黎銀行資產管理公司首席市場策略師莫里斯 (Daniel Morris) 周五表示，即使鮑爾及其他美聯儲官員的言論符合預期，市場仍需消化「很多比 1 周前、1 個月前或 3 個月前他們認為更陡峭、速度更快的利率路徑」。

他表示，市場現在將關注升息過程何時結束，以及 1 年後會在哪裡​​，「我認為一旦發生這種情況，希望很快就會發生，那麼我認為我們將看到市場真正止穩。」

周五將公布的數據是標準普爾全球 4 月採購經理人指數 (PMI)，預計將於美東時間上午 9:45 發布。