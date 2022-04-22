野村調高升息預期 認為聯準會6月及7月都會升息75基點

隨著聯準會官員強化鷹派觀點，華爾街正在調高升息預期。野村 (Nomura Holdings Inc.) 成為近期看法最激進的機構，他們預計，聯準會將在 5 月升息 50 個基點 (2 碼) 後，在 6 月和 7 月再分別升息 75 個基點 (3 碼)。

野村全球市場研究主管 Rob Subbaraman 透過電子郵件表示：「我們的美國團隊已經改變了他們對聯準會升息幅度的看法，他們現在預計聯邦公開市場委員會 (FOMC) 升息時將更加提前，以盡可能快地使聯邦基金利率回到中性，避免薪資及物價螺旋式上升。」

野村證券發出上述呼籲之際，聯準會官員正加強鷹派觀點，以遏制飆升的通膨。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四表達了他迄今為止最激進的看法，稱加快升息腳步是合適的，下次會議上將會討論升息 2 碼的選項，並認為勞動力市場過熱。此前，聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 開啟了升息 75 個基點的討論。

野村預計，經 3 次加速升息後，聯準會將在 7 月後直至 2023 年 5 月的六次會議上，再分別每次升息 25 個基點，從而將聯邦基金利率推高至中性以上，最終利率預計將會升至 3.75-4.00%。

Subbaraman 表示，雖然聯準會官員還未完全支持升息 75 個基點，但在這種高通膨環境下，聯準會前瞻指引的性質已經發生改變，它正變得更加依賴數據和更靈活。

與野村的大膽預測相比，市場目前預估 Fed 將連續兩次會議上升息 2 碼，最終讓基本利率在 2022 年底前升至 2.5% 左右。