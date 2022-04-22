鮑爾放鷹 支持加速升息 下次會議將討論升息2碼

聯準會（Fed）主席鮑爾周四（21 日）出席國際貨幣基金（IMF）舉辦的會議上表示，目前美國的通膨率大約是 Fed 目標 2% 的 3 倍，支持進一步積極收緊政策平抑通膨，認為提前升息的觀點是合理的，包括在 5 月的貨幣政策會議上討論升息 2 碼（50 基點）。

鮑爾證實 Fed 打通膨決心，致力運用工具將通膨率拉回 2%，並表示最快可能在下月大幅升息，稱加快升息腳步是合適的，下次會議上將會討論升息 2 碼的選項。市場目前預估 Fed 將連續升息 2 碼，最終讓基本利率在 2022 年底前升至 2.5% 左右。

鮑爾表示，Fed 曾預期通膨將在此時見頂，並在今年剩下時間回落，然後進一步下滑，然而這些期望並未實現，Fed 希望看到實際的進展，因此將透過升息使利率迅速達到更中性的水準，且如有必要會提高升息幅度。

鮑爾說道：「我們的目標是利用我們的工具，讓需求和供應恢復同步，如此一來通膨就會下降，且不會出經濟衰退問題，但這任務非常具有挑戰性，Fed 將盡最大努力實現這一目標。」鮑爾也補充說，恢復物價穩定絕對是必要的，若物價不穩定，經濟就無法運轉。

鮑爾此次的言論基本上符合市場預期，即 Fed 將改變以往升息 1 碼（25 基點）的做法，並將更迅速地採取行動遏制通膨。此次是鮑爾在 5 月 3 至 4 日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前最後一次發表談話。

除升息之外，Fed 也可能在下次會議上替縮減資產負債表計畫開綠燈，根據 3 月會議紀要，若市場條件允許，美國公債和抵押擔保證券（MBS）的每月減持上限可能分別為 600 億美元與 350 億美元左右，並且可在 3 個月或稍長時間內逐步實施。目前 Fed 資產負債表規模接近 9 兆美元。

勞動市場方面，鮑爾指出，除惡性通膨，美國經濟在其他方面「非常強勁」，將勞動市場描述為「有史以來最吃緊」，他稱雖然勞動市場熱絡對工人是好事，但太熱 Fed 會出手降溫。

美國勞動力市場一直表現強勁，第一季度新增就業職缺近 170 萬個，上月失業率降至 3.6%。今日勞工部公布的最新初領失業金人數小幅下滑至 18.4 萬，雖高於預期的 18 萬人，但仍凸顯就業市場仍顯吃緊，上周續領失業金人數降至約 142 萬人為 1970 年以來最低。

Fed 官員預估，海外經濟成長放緩、美國金融狀況趨緊以及財政支出減少可以在不提高失業率的情況下減緩美國的需求與通膨。

根據芝商所聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）顯示，對 5 月升息 2 碼的預期升至 97.6%，並預料年底前還會有一次升息，屆時聯邦基金利率將升至 2.75%。

Moody "s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，Fed 將會靈活調整政策，在實行恰當的緊縮措施下，不破壞經濟復甦達到平抑通膨的目標。

美股受 Fed 官員接連鷹派言論影響，回吐早盤漲勢，截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.46%，那斯達克綜合指數下跌 1.73%，標普 500 指數跌 1.07%，費城半導體指數跌逾 2%。