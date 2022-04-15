推特考慮祭「毒丸」計畫 馬斯克稱有B計畫

世界首富馬斯克週四 (14 日) 宣布敵意收購推特後，多家外媒傳出推特考慮祭出毒丸計畫防止馬斯克增持推特股票，而且推特董事會預計將拒絕馬斯克提議。馬斯克坦言，他不確定是否能夠成功收購推特，但他有 B 計畫。

馬斯克掀起推特併購大戰後，推特 (TWTR-US) 週四早盤開高後震盪收黑 1.68% 至每股 45.08 美元。

在拒絕加入推特董事會後，馬斯克週四亮出了底牌，他有意以每股 54.20 美元現金收購推特，收購金額約為 430 億美元。

馬斯克揚言：「目前報價是本人最高、也是最後的報價。若不接受，我將不得不重新考慮我作為股東的立場。」

馬斯克欲敵意收購推特的消息傳出後， 推特發布聲明指出，董事會將仔細審查該提議，以確定其認為符合公司和所有推特股東最佳利益的行動方案。

多家外媒報導，推特考慮祭出毒丸計畫，限制馬斯克增持推特股份。

毒丸計畫是指當公司遇到敵意收購時，為了保住控股權，公司就會以低價大量增發新股。

同時，推特董事會不認同馬斯克的報價，因此預計將拒絕馬斯克的提議。持有推特 5.2% 股份的億萬富翁投資人、沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 週四公開表態拒絕馬斯克的收購提議。

馬斯克週四在 TED 會議坦言，技術上來說，他有足夠財力收購推特，但他不確定是否能夠成功收購推特，若無法成功收購，他還有 B 計畫。馬斯克並未說明 B 計畫的細節。

馬斯克似乎威脅要出售推特 9.2% 的股份，馬斯克在寫給推特董事長泰勒 (Bret Taylor) 提到，他投資推特是相信推特有潛力成為全球言論自由的平台，如果收購推特不成功，鑑於他對管理層沒有信心，也不相信推特將做出必要變革，他將需要重新考慮作為股東的立場。

他還在信中提到，投資推特迄今，他了解到推特營運既不會蓬勃發展，也不會以目前的形式服務這種社會需求，因此推特需要轉變為一家私營企業。

馬斯克已聘用摩根士丹利財務顧問

馬斯克目前最大流動性資產是特斯拉的股票，他還可能透過抵押特斯拉和推特股票貸款融資，據悉，馬斯克已聘用摩根士丹利財務顧問，該投行派出頂級科技業銀行家 Michael Grimes 領軍的團隊予以支援，一定程度將提供馬斯克債務融資，同時，高盛則傳出將為推特獻策。