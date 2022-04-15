馬斯克收購手法偷師「股神巴菲特」結果可能適得其反

外媒週四 (14 日) 報導，華爾街一些投行、投資人和分析師認為，馬斯克宣布收購推特的手法與股神巴菲特非常相似，不過，這卻是東施效顰，結果可能適得其反。
世界首富馬斯克週四開價每股 54.20 美元，欲以 430 億美元收購推特全部股份，較週三推特 (TWTR-US) 收盤價 45.85 美元溢價 18.2%，但回顧 2021 年的多數的交易日，推特股價皆維持每股 60 美元以上。
馬斯克表示：「目前報價是本人最高、也是最後的報價。若不接受，我將不得不重新考慮我作為股東的立場。」
眾所周知，股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 完成多項併購交易，好比 116 億美元收購產險公司 Alleghany，以及 370 億美元收購航空設備製造商 Precision Castparts。
巴菲特採取收購的方法千篇一律，就是只給一個報價，而且拒絕談判。這些收購的公司都認為交易公平，而且波克夏還承諾提供融資的支持。
不過，一些投行、投資人和分析師，馬斯克不容對方討價還價的手法和巴菲特類似，結果卻可能適得其反，因為馬斯克目前給的報價太低，而且沒有融資細節。
Kellner Capital 基金經理 Chris Pultz 估計，推特董事會不會很難拒絕這筆交易，溢價既不多，而且估值也不高。
而且巴菲特是出了名的言出並行，與馬斯克經常出爾反爾的行為大相逕庭。
馬斯克曾在 2018 年就特斯拉私有化一事撒謊。馬斯克當時推文表示，他考慮以每股 420 美元將特斯拉私有化，而且資金已經到位，不過，美國證券交易委員會 (SEC) 稱，馬斯克沒有從任何管道獲得「有保障」或「確認」的承諾。他和特斯拉因此分別遭到 2000 萬美元的民事罰款，馬斯克還因此辭去了特斯拉董事長，以便與和解投資者欺詐指控。
喬治華盛頓大學法學院研究教授 Lawrence Cunningham 提到：「巴菲特在 60 年時間中進行 40 筆收購交易證明，他會說到做到，一言九鼎。但如果是馬斯克，我不會信任他，他本人沒有可信度可言。」
如果馬斯克願意調整報價，成功概率就會大大提升，畢竟馬斯克是目前的全球首富。
美銀分析師 Justin Post 認為，推特董事會有理由拒絕第一個報價，接著考慮更高的報價。
儘管馬斯克是世界首富，但他手上的流動性資產不多，目前最大流動性資產是特斯拉的股票，他還可能透過抵押特斯拉和推特股票貸款融資。
值得一提的是，雖然馬斯克試圖收購推特，但他已不是推特最大股東，美國先鋒集團 (Vanguard) 在 4 月 8 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，先鋒現在擁有推特的 8240 萬股股票，約持有 10.3% 推特股權，高於馬斯克 (逾 9%)。