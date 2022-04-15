馬斯克收購手法偷師「股神巴菲特」結果可能適得其反

外媒週四 (14 日) 報導，華爾街一些投行、投資人和分析師認為，馬斯克宣布收購推特的手法與股神巴菲特非常相似，不過，這卻是東施效顰，結果可能適得其反。

世界首富馬斯克週四開價每股 54.20 美元，欲以 430 億美元收購推特全部股份，較週三推特 (TWTR-US) 收盤價 45.85 美元溢價 18.2%，但回顧 2021 年的多數的交易日，推特股價皆維持每股 60 美元以上。

馬斯克表示：「目前報價是本人最高、也是最後的報價。若不接受，我將不得不重新考慮我作為股東的立場。」

眾所周知，股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 完成多項併購交易，好比 116 億美元收購產險公司 Alleghany，以及 370 億美元收購航空設備製造商 Precision Castparts。

巴菲特採取收購的方法千篇一律，就是只給一個報價，而且拒絕談判。這些收購的公司都認為交易公平，而且波克夏還承諾提供融資的支持。

不過，一些投行、投資人和分析師，馬斯克不容對方討價還價的手法和巴菲特類似，結果卻可能適得其反，因為馬斯克目前給的報價太低，而且沒有融資細節。

Kellner Capital 基金經理 Chris Pultz 估計，推特董事會不會很難拒絕這筆交易，溢價既不多，而且估值也不高。

巴菲特是出了名的言出並行 (圖片：AFP)

而且巴菲特是出了名的言出並行，與馬斯克經常出爾反爾的行為大相逕庭。

馬斯克曾在 2018 年就特斯拉私有化一事撒謊。馬斯克當時推文表示，他考慮以每股 420 美元將特斯拉私有化，而且資金已經到位，不過，美國證券交易委員會 (SEC) 稱，馬斯克沒有從任何管道獲得「有保障」或「確認」的承諾。他和特斯拉因此分別遭到 2000 萬美元的民事罰款，馬斯克還因此辭去了特斯拉董事長，以便與和解投資者欺詐指控。

喬治華盛頓大學法學院研究教授 Lawrence Cunningham 提到：「巴菲特在 60 年時間中進行 40 筆收購交易證明，他會說到做到，一言九鼎。但如果是馬斯克，我不會信任他，他本人沒有可信度可言。」

如果馬斯克願意調整報價，成功概率就會大大提升，畢竟馬斯克是目前的全球首富。

美銀分析師 Justin Post 認為，推特董事會有理由拒絕第一個報價，接著考慮更高的報價。

儘管馬斯克是世界首富，但他手上的流動性資產不多，目前最大流動性資產是特斯拉的股票，他還可能透過抵押特斯拉和推特股票貸款融資。

值得一提的是，雖然馬斯克試圖收購推特，但他已不是推特最大股東，美國先鋒集團 (Vanguard) 在 4 月 8 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，先鋒現在擁有推特的 8240 萬股股票，約持有 10.3% 推特股權，高於馬斯克 (逾 9%)。