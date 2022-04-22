看好光纖、FWA雙動能 AT&T今年資本支出上看240億美元

美國電信巨頭 AT&T (T-US) 周四 (21) 日公布第一季財報並釋出財測，光纖已成為 AT&T 消費寬頻重要營收動能，並樂觀看待美國 FWA 在農村的滲透率提升，今年 5G、光纖資本支出上看 240 億美元。

AT&T 表示，寬頻業務第一季營收 23.5 億美元，年減 6.8%，其中光纖營收 11.1 億美元，年增 24.4%，非光纖營收 12.4 億美元，年減 7.6%；目前光纖每使用者平均收入 (ARPU) 約 60 美元。

第一季光纖到戶 (FTTP) 訂閱數新增 28.9 萬戶，年增 22.9%，FTTP 總訂閱數達 628 萬戶，不過，非光纖訂閱用戶減少 28.4 萬戶，寬頻固網 DSL 用戶減少 1.7 萬戶，總計寬頻業務減少 1.2 萬用戶。

由第一季表現來看，AT&T 光纖用戶與營收貢獻比重正在持續成長，AT&T 執行長 John Stankey 表示，FTTP 營收貢獻已達消費端有線網路營收的一半，公司將持續光纖建置，目前已可容納 1700 萬名用戶，隨著 2G、5G 傳輸速度的光纖方案推出，將維持成長動能，ARPU 也會持續增加。

AT&T 也樂觀看待固定無線接入 (FWA) 在農村地區的成長，Stankey 認為，在人口密度非常低的地區，透過政府補貼，FWA 將成為關鍵解決方案，預料也將成為 DSL 的潛在替代品。

資本支出方面，5G 和光纖仍是公司主要投資領域，將持續加快光纖建置，並準備在下半年部署 5G 中頻段頻譜，預計 2022 年和 2023 年 AT&T 資本支出將達到 240 億美元，隨後隨著縮減至約 200 億美元。

AT&T 等歐美廠商積極進入 FWA 市場，加上寬頻固網逐漸升級至光纖，激勵電信商擴大基建投資規模，網通廠與光通訊廠長期成長動能趨勢明確。