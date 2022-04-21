從兩大趨勢轉變 看非投資等級債券式微

通膨因俄烏戰事加速惡化，加上聯準會近期鷹派程度超乎市場預期，推升債券利率連連走高，債券價格承壓也牽動國人的投資布局，從投信投顧公會最新公布的基金規模變化，可以發現轉向「股優於債」、「台股優於海外」的兩大趨勢，更突顯非投資等級債券欲振乏力。

根據投信投顧公會統計，除了貨幣市場基金規模在 3 月份大減 395.6 億外，境內「固定收益型」基金規模減少 130.3 億，減幅達 2.3%，也是 3 月份名列前茅的基金類別。

反觀股票型基金，多見規模增長的狀況，如台股主動型基金 3 月規模成長 185.2 億元，以元大台灣高股息優質龍頭基金增加 37.1 億元最多，而台股原型 ETF 規模更是爆增 626.6 億元，是增加金額最大的基金類別，其中，光是元大台灣 50 ETF(0050-TW) 就成長 345 億元、至 2170.5 億元，居所有 ETF 之冠，元大投信在台股主被動基金成長皆奪冠。

從投信投顧公會統計可以看出，國人的投資主流轉向「股優於債」、「台股優於海外」兩大趨勢，最明顯的就反應在非投資等級債券基金與台股基金的勢力消漲。

自 2008 年金融海嘯以來，非投資等級債券基金持續都是國人最愛的基金類別，境內加境外合計曾經超過兆元，但自去年 12 月被台股主被動基金超越後，就一直展露頹勢，規模增長欲振乏力。

以 3 月來看，台股主被動基金合計超過 1.1 兆元，而非投資等級債券基金僅逾 8700 億元，差異已達 2300 億之譜，顯示已經有許多投資人資產配置大挪移，用布局台股主動型基金或是台股 ETF 來滿足現金流需求，而且台股市場長期報酬率更不是非投資等級債券可匹敵的。

隨著美國聯準會今年每次會議都可能升息，而市場大多上看台股今年現金殖利率有望達 4.5% 的情況下，資金從非投資等級債券基金，流向台股主被動基金的趨勢可能越發明顯。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，放眼國際股市，無論從報酬率還有股利率來看，台股市場都是絕佳的投資區域。

以台股加權股價指數為例，過去 5 年的年化含息報酬率高達 16.7%，相對於這幾年漲勢也很突出的美股，也不遑多讓，以台幣計價，標普 500 指數在過去 5 年的年化含息報酬率為 14.6%。而且，在平均股利率的部份，台股加權股價指數也以 3.6%，優於標普 500 指數的 1.8%，都顯現台股的投資價值。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊分析，近年來台股有大者恆大、強者恆強的趨勢，龍頭企業不僅獲利成長性優於一般企業，股息成長性也更高。

以代表台股上市市值前 50 大個股的台灣 50 指數計算，10 年來，其成分股的現金股息成長 80%，優於台股總股息成長的 62%，是台股股息向上的最大推手。