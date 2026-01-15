搶搭美股熱！一銀TISA基金零管理費延長至2027年、境外ETF手續費最低1.67折
鉅亨網記者張韶雯 台北
小資搶搭美股熱潮，因應去年開賣 TISA 基金開戶反應熱烈，第一銀行持續推動普惠金融，為協助民眾以更低成本建立長期投資習慣，宣布延長 TISA 基金零信託管理費優惠至 2027 年底止，同時針對美股及境外 ETF 網路下單提供最低 1.67 折的手續費優惠 。
第一銀行自 2025 年 8 月領先銀行同業開賣 TISA 基金以來，憑藉低門檻與低費用特色，截至 2025 年底累計參與人數已近千人，扣款金額累計突破 1000 萬元 。該基金投資門檻最低僅需新台幣 1000 元即可申購，透過小額分批投入降低市場波動影響，特別適合首投族、小資族與長期規劃退休金的民眾 。
在基金品質把關方面，TISA 基金設有嚴格篩選標準，規定須成立滿 3 年、基金規模達 5 億元以上，且晨星評等任一期至少 3 星以上，或理柏保本能力評等達 3 級以上，藉此提升整體投資效益 。
針對近年美股指數屢創新高的趨勢，第一銀行鼓勵投資人透過網路下單長期存股，提供數位通路投資美股與境外 ETF 手續費優惠 。單筆投資 2000 美元起可享 3.33 折優惠；定期定額投資則僅需 100 美元或新台幣 3000 元即可下單，並享有 1.67 折的手續費優惠，協助投資人輕鬆參與全球市場趨勢 。
第一銀行強調，將持續依市場環境與客戶需求精進投資服務，以便捷的理財管道搭配多元資產組合，陪伴民眾穩健累積財富 。
