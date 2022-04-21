除權息旺季要來了！配息ETF再添新兵

台股表現很耀眼！去年上市櫃公司賺很大，營收與獲利均創新高，估計今年配息水準不亞於去年，可望再次寫下新高紀錄，也因此，配息 ETF 人氣依然紅不讓，專家建議，選擇時可以掌握兩大要訣，避免賺了息收、賠了價差，才能做為長期存股標的，打造穩健退休現金流！

小額就能投資台積電、聯發科

相信不少人很有感！今年市場波動度加大，股市上下洗刷劇烈，投資難度升高不少，不像去年隨便買，就能隨便賺。展望後市，該如何布局台股呢？

雖然股市波動度高，不過，長期而言，台灣總體經濟發展正向，帶動企業獲利穩定成長，尤其台股中，很多企業更是全球供應鏈不可或缺的一環，如半導體、PCB、電動車、元宇宙、伺服器等等產業，台股表現依然可期。

由於時序將進入股東會及除權息旺季，而台股配息率高，去年 (2021) 上市櫃公司整體表現強勁，全年合併營收破 40 兆元，税前淨利逾 5.3 兆元，雙雙創下近 10 年來新高。也因獲利爆棚，今年配息依然值得期待，高息股、配息型 ETF 等相關標的，格外受到青睞。

尤其是配息 ETF，讓投資人可以透過小額資金就能買進一籃子股票，除了降低單壓個股風險，也能佈局台積電、聯發科等高價績優股。而且有的 ETF 價格很便宜，例如 FT 臺灣 Smart ETF(00905)，一張才 1 萬元，面對波動加劇的台股，此類型 ETF 很適合小資族做為存股入門款。

配息 ETF 掌握兩大要訣

該如何選擇配息 ETF 呢？專家建議，可以掌握兩大要訣，首先是看指數選股邏輯：每檔 ETF 所追蹤的指數皆有一套的選股機制，關乎著該檔 ETF 績效表現，尤其是配息型 ETF，不僅要能夠穩健領股息，最好還要有機會賺取價差，才能堪稱是好的存股標的。

以 FT 臺灣 Smart ETF(00905) 為例，主要追蹤特選 SMART 多因子指數，以美國華爾街風行已久的量化因子選股機制，追求長期合理超額報酬，簡單的說，運用多元因子的方式選股，強化互補效果，篩選出優質的績優股及被低估的鑽石股，既能追求成長、還能夠耐震，達到股息、價差兩頭賺的效果。舉例來說，觀察近四年各類股總報酬表現，2018 年是高股息稱霸，2019 年、2020 年則是成長股，到了 2021 年冠軍寶座換成小型股，顯見類股輪動頻繁，不存在長期贏家，更需要透過多因子方式選股，才能避免單因子選股死角。

根據台灣指數公司、彭博資訊的資料顯示 (含回測數據)，特選 SMART 多因子指數每年股息率都優於台灣加權指數股息率。而且除了配息之外，還有機會賺取資本利得，5 年含息累積報酬近 240%。

此外，與台股其他主要指數比較，10 年來 (含回測資料)，特選 SMART 多因子指數年化報酬率達 15.74%，優於台灣加權指數、台灣 50 指數及台灣高股息指數。進一步根據 72 法則試算，投入特選 SMART 多因子指數，本金翻倍 4.6 年即可達到，也比其他指數來得快。

二是短中期績效均佳：以存股做為日後退休金來源，所選擇標的之短中長期績效都要表現穩健，同樣以特選 SMART 多因子指數為例，若採取定期定額方式，該指數短中長期的正報酬機率高達 8 成以上，而且一年、二年、三年、五年的平均平均報酬率分別可達 7.8%、14.5%、21%、37.4%，均優於大盤、台灣 50 指數及台灣高股息指數。

隨著少子化、高齡化時代來臨，盡早儲存退休金已是重要課題，投資人不妨可以善用配息型 ETF 打造退休金流，並掌握兩大選擇訣竅，用少少資金，就能夠領息，也能賺價差，一舉兩得。

FT 臺灣 Smart ETF (00905)｜智慧新存股

活動網頁 https://www.ftft.com.tw/Areas/00905/index.html