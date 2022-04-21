〈美股盤後〉Netflix狂瀉35% 拖累那指收黑逾1.2%

華爾街週三 (20 日) 聚焦美股超級財報周，美債殖利率下滑，Netflix 十年來首次流失訂閱用戶，其股價狂瀉逾 35%，串流媒體概念股全線受挫，拖累那指收黑逾 1.2%，IBM 和 P&G 勁揚守穩之下，道瓊收紅近 250 點。

聯準會最新褐皮書報告顯示，雖然美國經濟從 2 月至 4 月初以溫和速度擴張，但美國經濟面臨地緣政治和物價上漲雙重制約，這些不確定性為未來的增長前景蒙上陰影。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，為了抑制 40 年來最嚴重的通膨，年底前盡速將聯邦基金利率拉升至中性水準是謹慎之舉，但她坦言，聯準會未來幾個月一連串的升息可能會使經濟陷入溫和衰退。

美國對俄羅斯實施新一輪制裁，包括一家主要的商業銀行與加密貨幣挖礦公司，此外還有俄國寡頭馬洛費耶夫 (Konstantin Malofeyev) 為首的 40 多人與實體。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.06 億例，死亡數突破 620 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週三 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，房地產、必需消費品和醫療保健領漲，通訊服務、非必需消費品和資訊科技板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.10%；Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 7.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.60%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%。

道瓊成分股多收紅。IBM (IBM-US) 大漲 7.1%；P&G (PG-US) 上漲 2.66%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.38%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.3%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 5.56%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.7%。

費半成分股逾半收低。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.23%；AMD (AMD-US) 下跌 3.00%；高通 (QCOM-US) 跌 0.50%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.71%；美光 (MU-US) 漲 0.65%；德儀 (TXN-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.44%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.79%。

企業新聞

美國串流影音巨擘 Netflix (NFLX-US) 開盤即斷崖式暴跌，終場慘崩 35.12% 至每股 226.19 美元，市值蒸發 500 億美元，為 2022 年迄今標普指數表現最差的成分股。

Netflix 預警，第二季預估會再減少 200 萬訂戶，今年可能是公司上市以來表現最差的一年 (圖片：AFP)

Netflix 公布財報與財測失利，受到通膨、烏克蘭戰爭以及市場競爭激烈影響，Netflix 公布十多年來訂戶首度減少，未來恐會進一步流失，華爾街投行紛紛下調 Netflix 股票評級和目標價。其他串流媒體概念股躺平一片，Roku (ROKU-US) 大跌 6.17%、迪士尼 (DIS-US) 下跌 5.58%。

特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 4.96% 至每股 977.20 美元。特斯拉週三盤後公布第一季財報，每股純益 2.86 美元，營收 188 億美元，遠優華爾街預期，激勵其盤後股價跳漲逾 5%。

半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 2.72% 至每股 633.91 美元。艾司摩爾公布 2022 會計年度第一季財報好壞參半，營收年減 19% 至 35.34 億歐元、每股純益報 1.73 歐元，毛利率報 49.0% 低於去年同期的 53.9%，淨利年減 47.8% 至 6.95 億歐元。

IBM (IBM-US) 勁揚 7.10% 至每股 138.32 美元。受惠於混合雲產品的強勁需求，IBM 2022 年第一季財報營收、獲利均優於預期，並上調全年獲利預估，顯示朝向雲端軟體和諮詢業務轉型的勢頭依舊強勁。

Shopify (SHOP-US) 暴跌 13.37% 至每股 525.00 美元。Shopify 正在考慮收購科技初創公司 Deliverr，估值可能超過 20 億美元，這可能是 Shopify 有史以來最大一筆交易。

經濟數據

美國 3 月成屋銷售總戶數報 577 萬，預期 580 萬，前值 602 萬

華爾街分析

投資人關注本財報季企業在通膨壓力下的表現，許多華爾街策略師警告投資人要繼續為進一步的波動做好準備。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，Netflix 正在促使投資人重新評估許多長期以來對科技股的預期，在家庭預算受到通膨影響的情況下，Netflix 等串流媒體服務在削減開支方面優先級有多高？還有哪些其他科技服務也排名在前的呢？

RBC Capital Markets 美股策略主管 Lori Calvasina 提到：「瀏覽即將到來的財報數據和評論時，仍看到消費健康的證據，經濟並沒有崩潰，但有一些集中的風險區域需要規避。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主