〈財報〉銷量佳+漲價效益 特斯拉Q1營收年增80% 汽車毛利率締新猷

面對俄烏戰爭和中國疫情帶來的阻力，特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 仍公布亮眼的第一季財報，受電動車漲價和銷量成長驅動，營收較去年同期增逾八成，獲利和汽車毛利率均創紀錄新高，激勵盤後股價勁揚逾 5%。

公布財報後，特斯拉周三盤後漲 5.5%，每股報 1030.60 美元。該股今年迄今已跌逾 18%。

俄烏戰爭使特斯拉在原物料和物流方面遭受巨大通膨壓力，迫使公司多次調升中國、美國與其他地區售價，這讓特斯拉得以扛住成本壓力。

除了電動車銷售外，向其他汽車製造商販售的監管信貸，上季也為特斯拉貢獻 6.79 億美元的收入，年增 31%。

Q1(截至 3 月 31 日止) 財報關鍵數據

營收：187.6 億美元，年增 81%(FactSet 分析師預期為 178 億美元)

(Non-GAAP) 淨利：37.4 億美元，年增 255%

(GAAP) 淨利：33.2 億美元，創新高，年增 658%

(Non-GAAP)EPS：3.22 美元 (FactSet 分析師預期為 2.26 美元)

毛利率：29.1%，去年同期為 21.3%

調整後 EBITDA：50.2 億美元，年增 173%

自由現金流：22.3 億美元，年增 660%

特斯拉月初公布 Q1 交車量達 31 萬輛，年增 68%，Model 3 和 Model Y 就占了總交車量的 95%，達 29.5 萬輛。

觀察業務表現，特斯拉 Q1 汽車業務營收為 168.6 億美元，年增 87%，汽車毛利率自去年 Q1 的 26.5% 升至 32.9%，創下紀錄新高。

不過，因物流和貿易限制影響部分零件交付，特斯拉 Q1 太陽能屋頂部署幾乎較去年同期砍半，僅 48 兆瓦 (megawatts)，也遠低於上季的 85 兆瓦。

上海工廠停工影響

受制於上海封控措施，特斯拉上海工廠在 3 月底被迫關閉，雖然已在本周恢復逐步生產，但情況仍不穩定，因為還需要中國的零件供應商運作，才能繼續推進生產作業。

即使疫情停工導致上海廠損失約一個月的建造容量，特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 和執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，公司正在努力恢復全面生產，仍有望實現交車量平均年增五成的目標。

馬斯克說，在生產速度放緩的情況下，今年仍有望產出 150 萬輛電動車，代表比去年增加 60%，但也表示，目前的預購等候名單很長，即使客戶現在下單，可能也要等到明年才能到貨。

新冠疫情和俄烏戰爭加劇通膨壓力，在晶片等關鍵零件缺貨的情況下，特斯拉 Q1 的全球市場平均庫存僅剩 3 天，較上季的 4 天進一步下滑，且遠低於去年同期的 8 天。

特斯拉也坦承，因供應鏈限制，旗下工廠已連續幾季產能不足，這種情況很可能延續今年底。

自動駕駛進展

馬斯克承認，發展自動駕駛所花費的時間，比他原先預期的更久。

他說：「就全自動駕駛來說，在我參與的所有技術開發過程中，我從沒有過這種空歡喜一場的感受，即看似取得突破，實際上卻沒有。」

馬斯克拒絕透露有關自駕計程車 (Robotaxi) 的細節，僅稱目前正在研發沒有方向盤和踏板的自駕計程車，目標是在 2024 年實現量產。