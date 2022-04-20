〈貴金屬盤後〉受美元升值打壓 金價挫跌逾1%脫離五周高點

美國聯準會 (Fed) 朝大幅升息邁進，刺激美元和美債殖利率上揚，使黃金周二 (19 日) 挫跌逾 1%，從前日的五周高點下滑。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 27.40 美元或約 1.4%，收每盎司 1959 美元，是 4 月 11 日以來最低價。黃金期貨周一收在 3 月 10 日以來最高。

雖然近來美元和美債殖利率持續走升，黃金過去七個交易日仍有六天是上漲的。高殖利率會使持有不孳息資產——如黃金——的機會成本增加，美元升值則讓黃金對海外買家而言變得更昂貴。

FXTM 市場分析部門主管 Lukman Otunuga 說，地緣政治風險居高不下，加上對經濟成長有疑慮，可能導致風險情緒逆轉，屆時將讓一些投資人再次擁抱黃金，但在這條道路上，仍可能遭遇美元升值、美債殖利率攀高和 Fed 升息所帶來的阻礙。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bulalrd) 周一表示，不應排除一次升息 3 碼 (75 個基點) 的可能性，雖然這不是他支持的基本情境。

一向鴿派的芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 周二也說，聯邦資金利率到今年底最高可能升到 2.5%。

ICE 美元指數 (DXY) 周二攀抵 2020 年 3 月以來最高，日圓重貶，反映日本銀行 (央行) 保持超寬鬆貨幣政策，立場和 Fed 漸行漸遠。

Otunuga 表示，從技術線圖來看，黃金有繼續上漲的潛力，似乎正在形成新的區間，支撐水位在每盎司 1960 美元左右，阻力點則在 2000 美元。如果跌破 1960 美元，可能進一步下跌到 1920 美元，但若能漲破 2000 美元，將為測試 2009 美元、2015 美元、2050 美元的阻力價位鋪路。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格下跌 76 美分或約 2.9%，收每盎司 25.391 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌約 1.8%，收盤接近每磅 4.718 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 3.1%，收每盎司 988.70 美元。

6 月交割的鈀金期貨下跌約 2.7%，收每盎司 2380.40 美元。

瑞銀集團分析師 Giovanni Staunovo 說，汽車生產持續遭遇考驗，使得用於汽車觸媒轉化器的鈀金行情受到打壓。