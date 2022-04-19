〈貴金屬盤後〉俄烏轉向「頓巴斯之戰」 金價收在逾五周新高

烏克蘭總統澤倫斯基表示，戰爭第二階段已經開始，正與俄軍展開「頓巴斯之戰」(war of Donbas)，顯示戰爭和伴隨而來的高通膨並無快速化解的跡象，黃金周一 (18 日) 登上逾五周新高，白銀、白金和鈀金等貴金屬也全面攀漲。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 11.50 美元或約 0.6%，收每盎司 1986.40 美元，是 3 月 10 日以來最高收盤價，盤中最高觸及 2003 美元。金價上周四個交易日共上漲 1.5%，上周五因耶穌受難日休市一天。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，黃金受益於俄烏衝突帶來的通膨效應，對市場來說，通膨效應如今比戰爭本身的發展更重要，對惡性通膨的擔憂正促使投資人買進實體黃金，以因應經濟衰退。

不只烏東頓巴斯地區，俄軍周一也對烏克蘭西部城市利維夫 (Lviv) 發動攻勢，至少七名平民因飛彈攻擊而喪命，同時，烏軍仍在掙扎守護東南方港口城市馬立波 (Mariupol)。

Insignia Consultants 研究部門主管 Chintan Karnani 說，烏克蘭局勢是金價上漲的原因，如果俄烏衝突繼續加劇，高通膨將維持更久，支持作為通膨避險工具的金價延長漲勢。

由於歐洲、英國和亞洲部分國家周一因復活節休市，黃金交投平淡。

儘管美元升值、美債殖利率上揚，金價最近仍在避險需求支撐下攀高。市場目前押注，美國聯準會 (Fed) 將在 5 月和 6 月分別升息 50 個基點 (2 碼)。

XM 資深投資分析師 Mario Hadjikyriacos 說，可能是避險需求抵銷了這些負面力量，也可能是因為一些央行藉此機會大舉買進黃金——從俄國央行遭遇制裁來看，遇到危機時，外匯存底沒有黃金來得管用。

白金和鈀金持續因戰爭導致的供應中斷上漲。

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