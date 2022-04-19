Fed最鷹派決策委員：不能排除一口氣升3碼的可能性

美國聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bulalrd) 周一 (18 日) 表示，聯準會 (Fed) 應該多次升息 2 碼 (50 個基點)，以平抑通膨，而且不應排除一次升息 3 碼的可能性，儘管他預期尚無此必要。

布拉德在美國外交關係委員會 (CFR) 一場虛擬活動中說：「超過 50 個基點的升幅並非我的基本情境。」他舉 Fed 前主席葛林斯班 (Alan Greenspan)1994 年代的積極升息造就長達十年的經濟擴張為例表示，「我不排除 (一次升息 3 碼)，儘管這並非我的基本假設情境。」

布拉德今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，支持在今年剩下六次開會每次都升 2 碼。他是 3 月是唯一反對僅升息 1 碼的決策成員，那場會議過後，陸續有投票委員暗示支持 5 月升息 2 碼，包括 Fed 主席鮑爾。

布拉德表示，當前通膨高得讓人不自在，Fed 需要設法壓低通膨，並認為美國經濟成長力道有望高於歷史趨勢，就算升息也不會因此陷入衰退。他預測美國失業率將在今年內跌破 3%。目前失業率為 3.6%。

布拉德重申，支持聯邦基金利率將在年底前升到約 3.5%。

目前市場預期 Fed 5 月和 6 月都會升息 2 碼，並且在 5 月敲定縮減資產負債表計畫。被提名為 Fed 副主席的布蘭納德 (Lael Brainard) 日前表示，Fed 最快可能 6 月開始縮表。