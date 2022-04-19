10年期美債殖利率觸及2.91% 創2018年底來新高

美國國債殖利率周二 (19 日) 上漲，因交易員擔心通膨上升和貨幣政策收緊。

美東時間清晨 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率上揚 0.3 個基點至 2.892%，之前短暫觸及 2.91%，達 2018 年底以來的最高水平。30 年期美國國債殖利率上揚 3.1 個基點至 2.984%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

過去幾個月，對通膨上升及其對經濟成長影響的擔憂，導致投資人拋售債券，推高殖利率。

上周公布的數據顯示，3 月消費者物價和生產者物價繼續上漲，促使投資人相信聯準會 (Fed) 可能會擴大升息幅度，以控制通膨。

聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 周一 (18 日) 表示，就 Fed 的行動而言，「市場已有相當多的定價」。

俄烏戰爭加劇了物價壓力。世界銀行周一表示，已將其對 2022 年的全球年度成長預測從 4.1% 調降至 3.2%。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯期待已久的對烏克蘭東部的進攻已經開始，周一在該國北部和東部的斯洛博贊斯基 (Slobozhansky) 和頓涅茨克 (Donetsk) 作戰區加強了攻擊。

3 月建築許可和房屋開工數據定於美東時間周二上午 8:30 公布。