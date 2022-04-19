〈俄烏衝突〉IMF因烏克蘭戰事調降全球成長預測 指經濟風險正快速上升

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (19 日) 調降對 2022 年和 2023 年的全球經濟成長預測，指稱俄羅斯無端入侵烏克蘭對經濟造成的打擊將「蔓延到更遠更廣的地方」。

IMF 現在預計今年和 2023 年全球經濟 GDP 成長率為 3.6%；較 1 月發布的預測分別下降 0.8 和 0.2 個百分點。

IMF 經濟顧問古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 在最新的《世界經濟展望》報告中表示，「全球經濟前景嚴重受挫，主要就是因為俄羅斯入侵烏克蘭。」

俄羅斯於 2 月 24 日對烏克蘭發動入侵，北約官員們指出，莫斯科希望獲得對整個鄰國的控制權。

古林查斯在報告中說，「戰爭的影響將廣泛傳播，增加物價壓力並加劇重大的政策挑戰。」

世界銀行本周稍早也調降了全球成長預期，估計 2022 年的成長率從 4.1% 降低到 3.2%。

烏克蘭將收縮 35%

美國、加拿大、英國和歐盟已經對俄羅斯的銀行、產業寡頭和能源實施了多輪制裁。

IMF 表示，這些制裁將「對俄羅斯經濟產生嚴重影響」，預計該國今年的 GDP 將下降 8.5%，到 2023 年將下降 2.3%。

然而，IMF 預測對烏克蘭經濟的評估會更加慘淡。IMF 在最新的經濟評估中表示，「2022 年烏克蘭經濟預計將收縮 35%。」同時補充說，更精準的分析「不可能獲得」。

該機構表示：「即使戰爭很快結束，生命的損失、物質資本的破壞和公民的外逃，也將嚴重阻礙未來許多年的經濟活動。」

通貨膨脹是個「危險警訊」

整體而言，俄羅斯入侵烏克蘭的決定加劇了對全球經濟的供應衝擊，同時也帶來了新的挑戰。

IMF 表示，「俄羅斯是石油、天然氣和金屬的主要供應國，與烏克蘭一樣，也是小麥和玉米的主要供應國。這些商品的供應減少導致其價格大幅上漲。」

預計這將對全球低收入家庭造成傷害，並導致通膨上升的時間比之前預期的要長。IMF 估計，美國今年的通貨膨脹率將達到 7.7%，歐元區將達到 5.3%。

IMF 表示，「通膨預期偏離央行通膨目標的風險正在上升，促使政策制訂者採取更積極的緊縮政策。」

美國聯準會 (Fed) 預計 2022 年將再升息 6 次，而歐洲央行 (ECB) 上周確認將在第 3 季結束其資產購買計劃。

然而，如果通膨仍然居高不下，這種貨幣緊縮可能會加速。

IMF 最新的經濟展望還指出對在波蘭、羅馬尼亞和摩爾多瓦等鄰國尋求支持的 500 萬烏克蘭難民的擔憂，以及這些國家在支持他們的同時承擔隨之而來的的經濟壓力。