美國銀行：金價今年仍有機會挑戰歷史新高 白銀有望突破30美元

在本周初金價測試每盎司 2000 美元阻力位後，黃金與白銀都出現技術性拋售賣壓。不過，美國銀行 (Bank of America Securities) 繼續看好金銀的後勢，認為任何下跌都可視為買進機會。

美銀在周二 (19 日) 發布的報告中表示，只要金價保持在每盎司 1888 美元的趨勢平均水準上方，就還有機會挑戰歷史新高。

分析師說：「我們認為，從每日、每周和每月的時間框架來看，今年金價仍將走高。因此，我們喜歡在 1940 - 50 美元附近進行戰術交易，只要還高於 1888 美元，仍可進行中期交易。」

美銀相信，金價仍有望達到每盎司 2175 美元，貴金屬可能會是今年表現最好的商品之一。

美銀分析師認為，黃金兌銅、黃金兌白銀似乎正在形成底部，這有利於黃金在今年夏天跑贏大盤。

分析師稱，黃金兌債券、白銀兌債券均突破達到新高，暗示貴金屬比債券更受歡迎。白銀兌石油以及白銀兌銅看起來受到支撐，可能開始形成底部模式，預示白銀在 22 年第二季至第四季表現優於大盤。

至於白銀的價格，美銀則看好今年攻上每盎司 30 美元。

分析師表示，白銀的戰術觀點需要在 24.80 美元守住支撐，而中期觀點需要守住 24.00 美元。

分析師認為，金價有在 2078 美元的紀錄高位形成雙頂的風險。然而，風險仍然很低。要是未來 1-2 個月開始拋售，並跌破最後的突破點 1840 美元，才有可能出現雙頂和大幅下跌。