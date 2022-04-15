美國前財長桑默斯：美國經濟衰退的機率遠大於軟著陸

去年，美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 持續警告，聯準會不該將通膨視為「暫時性的」。在通膨已經成為實際災難後，他再出言提醒，美國有高機率出現經濟衰退。

桑默斯周四 (14 日) 接受媒體訪問時表示，未來兩年硬著陸的可能性恐將過半，很可能超過三分之二，而造成這一情況的原因，部分來自於聯準會應對通膨的做法失當。

桑默斯指出，回顧歷史，在通膨率超過 4%、失業率低於 5% 之下，卻沒有在未來兩年內出現衰退—這種情況從未發生過。他懷疑，聯準會是否能找出有效的方法，不讓美國出現硬著陸和通貨緊縮。

這樣的擔憂，實際上正在市場上醞釀。《華爾街日報》4 月份對經濟學家的一項調查顯示，未來 12 個月經濟衰退的可能性為 28%，高於一年前的 13%。這一比例仍遠低於桑默斯的預測。

此前，桑默斯已不只一次提出警告，認為拜登及聯準會一直低估通貨膨脹的風險，並將使美國經濟出現衰退。

過去在柯林頓政府任職財長的桑默斯批評，聯準會在通膨預期上發生系統性錯誤，時間長達 1 年，而且未能意識到這些錯誤的嚴重性。

桑默斯表示，如今薪資的通膨正在挑戰 6% 之上，如果達此水準，意味著最終核心通膨率恐將升至為 4.5% 或 5%。在這種情況下，美國恐將經歷更大的衰退，經濟出現硬著陸。

相較之下，現任財長葉倫 (Janet Yellen) 更為樂觀。她在周三表示，聯準會有機會在勞動力市場強勁之際使通膨下降，實現「軟著陸」，只是需要一些運氣與技巧。