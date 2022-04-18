高盛：未來2年美國經濟衰退機率為35%

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 週日 (17 日) 表示，美國經濟在未來 2 年內衰退的可能性為 35%，而美國聯準會 (Fed) 很難在不導致經濟衰退的情況下，收緊貨幣政策，以壓低通膨。

Hatzius 預估，未來 1 年美國經濟陷入衰退的機率為 15%，未來 2 年陷入衰退的機率為 35%。他表示，美國自從二戰以來，總共經歷 14 次貨幣政策緊縮週期，其中 11 次經濟在 2 年內陷入衰退，而近期較常出現的是軟著陸。

Hatzius 說，經濟衰退並非難以避免，因為疫情後勞動力供應和耐久財價格的正常化，將為 Fed 帶來助益。除此之外，10 個先進國家中，包括比利時、加拿大、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、瑞典、瑞士和英國，有許多實現軟著陸的例子。

近期經濟學家認為美國經濟衰退的可能性增加，在 4 月 1 日至 5 日期間針對 65 位經濟學家進行的調查顯示，受訪者認為，美國經濟未來 12 個月陷入衰退的機率平均為 28%。

RSM US LLP 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示：「隨著 Fed 升息以因應通膨，加上一系列供應鏈衝擊，經濟衰退的風險正在上升。」

美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 日前則表示，未來 2 年硬著陸的可能性恐將過半，很可能超過三分之二，而造成這一情況的原因，部分來自聯準會因應通膨的做法失當。