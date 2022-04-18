俄烏戰爭、中國封城 全球經濟衰退風險加劇

許多國家的通膨目前正在以數 10 年來最快的速度上升，各國央行積極升息以因應通膨，正引發金融市場對經濟衰退的擔憂，而近期中國嚴格的防疫封鎖措施和俄烏戰爭，也加劇相關擔憂。

美國和英國在上週公布的 3 月通膨率，出現自 1980 年代初以來的最快增幅。加拿大和紐西蘭央行首度升息 2 碼，領先美國聯準會 (Fed) 。

美國銀行 (BofA) 在一份報告中說，基金經理人對經濟成長前景的看法創下有史以來最悲觀。

與此同時，隨著物價飆升，聯合國示警，開發中國家將面臨一場「完美風暴」，斯里蘭卡和巴基斯坦如今正深陷金融危機。世界貿易組織 (WTO) 下調商業前景，並且在谷歌和彭博上搜尋「衰退」一詞的流量，顯著增加。

彭博首席經濟學家歐 Tom Orlik 表示，對於全球經濟而言，在俄烏戰爭和疫情的綜合影響下，今年將是成長放緩、通膨上升和不確定性擴大的一年。他認為，要陷入經濟衰退，需要看到進一步的衝擊，而俄羅斯切斷歐洲的天然氣供應，或是中國封城從上海擴大到其他主要城市，就是可能的催化劑。

倫敦避險基金和諮詢公司 Eurizon SLJ Capital 負責人 Stephen Jen 表示：「我認為全球經濟放緩的因素比重啟增長的因素更多。然而，經濟是否會陷入衰退是完全不同的故事，疫情後應該會釋放出龐大的被壓抑的需求，將有助於抵消很大一部分不利因素。」

彼得森國際經濟研究所高級研究員 Karen Dynan 說，經濟增長放緩的原因，是各國央行需要從目前非常寬鬆的狀態下收緊政策，將會抑制需求。她預估今年和明年全球經濟成長將放緩至 3.3%，低於 2021 年的 5.8%。

Dynan 指出，大型發達經濟體今年只會適度溫和擴張，並在 2023 年進一步走弱。大型新興市場國家則前景分歧，印度情況正在改善，而中國仍在努力因應防疫封鎖措施和房地產低迷。