本週操盤筆記：特斯拉和Netflix財報、鮑爾談話、中國Q1 GDP

本週重點國際財經大事包括：電動車龍頭特斯拉、Netflix、艾司摩爾等企公布財報，聯準會 (Fed) 主席鮑爾與歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德發表談話，經濟數據公布包含中國 Q1 GDP、美國與歐洲公布 PMI 等。

1. 科技股財報來臨 特斯拉、NetFlix 當先鋒

上周金融股劃開第一季美股財報序幕，美股企業對於通膨、戰爭與中國疫情不確定性的看法將是後市一大關鍵；本周焦點財報包含科技巨頭 Netflix(NFLX-US) 與電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US)；另外，近期台積電透露半導體設備交期出現問題，預計艾司摩爾 (ASML-US)、科林研發 (LRCX-US) 可望釋出更多細節。

其他將公布財報的企業還包含航空股聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US) 與阿拉斯加航空 (ALK-US)；鋼鐵股紐科 (NUE-US)、鋼鐵動力 (STLD-US)，以及銅礦巨頭自由港麥克莫蘭銅金 (FCX-US) 等。

2.Fed 主席鮑爾、ECB 總裁拉加德發表談話

Fed 3 月釋出升息、縮表計畫後，鮑爾曾市警該行將採取「必要措施」降低通膨，即便加速升息可能出乎市場預期，或讓整體經濟放緩。本周四 IMF 組織小組將進行討論，預估 Fed 主席與 ECB 總裁拉加德將對於目前經濟發表更多看法。

3. 中國 Q1 GDP、各國 4 月 PMI

中國即將於今日公布第一季 GDP 數據，由於疫情蔓延，加上實施嚴格清零政策，導致 2 月迄今中國重要經濟重鎮深圳、東莞、蘇州，以及上海等地都曾出現封城情形，企業生產與民間消費恐怕受到波及。

另外，美國、歐盟、英、法、德將公布製造業 PMI，隨著俄烏戰爭持續，歐洲景氣變化也是市場一大關注焦點。