蘇州凌晨防控升級 吳江、蘇州工業園區實施封閉式管理

蘇州市政府宣布，周六（16 日）起吳江、蘇州工業園區等地區的防控措施進一步升級，所有小區和產業園區實施封閉式管理，民眾非必要不離開蘇州，以切斷病毒傳播鏈。

微信公眾號「蘇州發布」在周六凌晨發布的訊息顯示，蘇州市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部發出第 100 號通告，表示近日在蘇州火車站周邊區域外來求職人員及關聯人員中陸續發現陽性感染者，因此決定周六零時起，進一步升級在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區及虎丘區（蘇州高新區）等地區的防控措施。

指揮部說，對所有居民小區、城中村、集宿區、產業園區實施封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

指揮部表示，凡可居家辦公者，一律居家辦公，不能居家辦公者，出入辦公場所一律憑 24 小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，主動配合測溫、查驗蘇康碼、行程卡、場所碼。

指揮部說，非必要不流動，全面加強社會面管控，取消各類公眾聚集性活動和內用，繼續關閉電影院、棋牌室、健身房、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所，並要求市民非必要不離開蘇州，確有特殊需要，需持 24 小時核酸檢測陰性結果。

蘇州市政府說，周五蘇州無新增本土有症狀確診病例，無症狀感染者 47 例。