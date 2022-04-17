〈上海封城〉上海公布復工復產指引 特斯拉傳將啟動閉環生產

上海市政府上周六（16 日）公布企業復工復產指引，在風險可控的前提下，落實企業閉環管理，以確保供應鏈穩定，特斯拉 (TSLA-US) 上海「超級工廠」也傳出周一復工的消息。

上海市經信委上周六晚間公布工業企業復工復產疫情防控指引（第一版），從落實企業主體責任、實施場所分區分類管理、強化企業員工管理、加強物流管理和防疫物資儲備、做好應急處置預案和工作保障等五個方面，推動企業復工復產。

經信委要求上海各區政府和街鎮、園區支持企業復工復產，指引企業「一企一策」，企業應當制定閉環管理方案，切實做好疫情防控。

中國工信部在 4 月 15 日宣布，近日已派出上海前方工作組，與上海市有關部門一道，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，了解企業復工復產的阻礙。

工信部確保上海指標性企業穩定生產。(圖: 中國工信部)

早在 4 月 5 日，工信部副部長、上海前方工作組組長王江平即召開視訊會議，研究建立供應鏈訴求因應協調機制，設立工業和資訊化領域保運轉重點企業「白名單」，集中資源優先確保集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業 666 家重點企業復工復產。

路透報導，知情人士說，特斯拉上海廠已取得當地主管機關批准，準備周一復工，將先恢復一個班次，之後逐步增加。

證券時報則報導，消息人士透露，特斯拉已通知員工，做好本周復工準備。特斯拉將安排大巴士接員工返廠，採取閉環生產方式，員工吃住在工廠，定期接受核酸檢測。

上汽集團也已在籌備復工復產，正在做好滿足防疫條件的生產相關準備工作。

受上海疫情影響，3 月以來部分位於上海的車廠相繼宣布停產，其中特斯拉上海廠在 3 月 16 日至 3 月 17 日停產兩天，3 月 28 日起，上海廠再度停產，迄今停產超過半個月。