小摩CEO戴蒙：小心 美國經濟暴風雲來襲！

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 (13 日) 表示，Fed 為對抗通膨而意外讓美國陷入經濟衰退的風險正在上升。

摩根大通是美國資產規模最大的銀行。戴蒙表示，在消費者和企業現金充裕並按時償還債務的推動下，經濟成長將至少可持續至今年第二和第三季，但在那之後就難以預料，因為兩大抵銷因素將發揮威力，即通膨和量化緊縮，或說 Fed 採購債券政策的逆轉。

戴蒙說：「這前所未見，我只是單純點出，那些是即將到來的暴風雲，但可能消失，也可能不會。」

戴蒙的評論顯示出重大事件能快速改變經濟格局。一年前美國仍享受著高成長、可控通膨的經濟，且可能持續至 2023 年，但居高不下的通膨和俄烏戰爭帶來的衝擊令此前景蒙上陰影。

摩根大通周三公布的財報凸顯此風險。由於呆帳成本增加，以及俄烏戰爭引發市場動盪，其第一季獲利較去年同期下降 42%。

具體來說，摩根大通為建立貸款損失準備金認列 9.02 億美元的費用，與一年前公布準備金 52 億美元的情況大相逕庭。

此舉措很不尋常，因為該行高層表示，所有收入水準的借款者仍在支付帳單。摩根大通財務長 Jeremy Barnum 表示，這是因「Fed 引發的經濟衰退」風險增加。

Fed 過去曾調升利率到令美國經濟萎縮的程度。Fed 3 月上調基準利率，並暗示今年剩餘的 6 次會議每回均可能升息。

升息理應提高銀行的貸款利潤率，但銀行股今年仍受重創，係因今年部分殖利率曲線趨於平滑，甚至反轉，該跡象備受關注，因為這預示未來可能出現經濟衰退。

然而，這些摩根大通管理層明確表示，他們並非預測經濟衰退，但高通膨、俄烏戰爭和新冠疫情的衝擊，以及 Fed 的行動會讓經濟較以前更有可能出現衰退，管理層必須調查各種假設的概率加權情境，以判斷要提撥多少準備金。

戴蒙說：「這些都是非常強大的力量，這些事可能在某些時點就撞在一起，或許是明年某個時刻。沒有人真正知道會發生什麼，所以我沒有預測經濟衰退。 但有沒有可能發生經濟衰退？絕對有。」

他說：「如果經濟衰退確實發生，銀行將必須提供更多貸款損失準備金」

摩根大通周三下跌 3.22%，收每股 127.30 美元，盤中觸及 52 周低點。