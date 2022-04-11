調查：經濟學家認為美國經濟衰退機率上升

據報導，經濟學家認為，隨著美國經濟持續強勁復甦，推動通膨飆升，美國經濟衰退的風險越來越大，美聯準會 (Fed) 可能會因此採取嚴厲措施，來確保美國經濟的「軟著陸」。

報導在 4 月 1 日至 5 日期間針對 65 位經濟學家進行的調查顯示，受調者平均認為，美國經濟未來 12 個月陷入衰退的機率為 28%，高於 1 月份的 18% 和一年前的 13%。

RSM US LLP 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示：「隨著 Fed 升息以應對通膨，加上一系列供應鏈衝擊，經濟衰退的風險正在上升。」

許多經濟學家在近期也下調了對今年美國經濟的成長預期。受調者平均預估美國 2022 年第四季經通膨調整後的國內生產總值 (GDP) 年增率為 2.6%，較 6 個月前的平均預估值下跌了整整 1 個百分點，但仍高於疫情前過去 10 年的平均值 2.2%。

Fed 在上個月將基準利率上調了 1 碼，並計劃在年底前再升息 6 次，創下 15 年來最激進的升息步伐。受調的經濟學家中，約有 84% 的人預期，Fed 將在 5 月初一次升息 2 碼。另有 57% 的人預期，到 2022 年底，Fed 總共會有 2 次以上的升息 2 碼。

受調的經濟學家預估，到 2022 年底，Fed 基準利率區間中數將升 2.125%，隨後在 2023 年 12 月達到 2.875%，接近 Fed 先前公布的預測。

德銀在日前發布的一份研究報告預測，聯準會 (Fed) 即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，料美國最快在 2023 年最後一季陷入經濟衰退。

德銀經濟學家在報告中提到，聯準會恐無法達成軟著陸，預期 2023 年底至 2024 年初，額外的緊縮政策將重擊美國經濟，導致美國走向「溫和」的經濟衰退。