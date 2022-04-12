調查：經濟學家估Fed在5、6月各升息2碼 明年美經濟衰退機率達40%

路透調查結果顯示，多數受訪經濟學家預估美聯準會 (Fed) 將在 5 月和 6 月分別升息 2 碼，以因應通膨飆升。此外，經濟學家也預期，明年美國經濟陷入衰退的機率為 40%。

在 4 月 4 日至 8 日針對 102 名經濟學家進行的調查報告顯示，有 85 位受訪者預估 Fed 將在 5 月升息 2 碼，有 56 位受訪者預估 5 月升息 2 碼後，Fed 也將在 6 月再升息 2 碼。經濟學家對明年底的聯邦基金利率預估平均值為 2.50% 至 2.75%。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示：「有鑑於 Fed 目前的態度以及通膨壓力，我認為 Fed 將在 5 月、6 月和 7 月的政策會議上將分別升息 2 碼。」

Fed 近期積極表態，將收緊貨幣政策，以對抗通膨，立場向來較溫和的聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 也表示，央行必須迅速採取積極的政策行動，包含加快腳步縮表與穩步升息，以壓低通膨。

Knightley 指出，由於 Fed 似乎覺得有必要「迎頭趕上」，以控制通膨，加速升息之際，也提高政策失誤的可能性，導致美國經濟陷入衰退。

調查顯示，經濟學家平均預期美國在未來 24 個月內陷入經濟衰退的可能性達到 40%，大幅高於 3 月時預估的 25%。

經濟學家對美國今年、明年的經濟成長預估平均值分別為 3.3%、2.2%，低於上個月預估的 3.6%、2.4%。

此外，經濟學家平均預估今年失業率為 3.6%，與上個月預估持平，明年失業率則預估為 3.5%，2024 年失業率也將維持在 3.5%。