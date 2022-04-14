去年標普500淨利率刷空前新高 華爾街看好增長態勢延續

身處於數十年來最嚴重的通膨環境中，美國大型企業去年獲利表現創下空前紀錄，即使企業警告通膨將侵蝕獲利，分析師仍看好今年與明後兩年淨利率延續成長。

道瓊市場數據集團 (Dow Jones Market Data Group) 分析 FactSet 數據發現，標普 500 指數成分股企業淨利率在 2021 年達 12.18%，刷新空前紀錄，也是 1999 年以來第四度達到雙位數。

自 1999 年以來，標普 500 企業淨利率只有三年達到雙位數，分別是 2006 年、2018 年和 2019 年，且這三次都沒有超過 11%。

即使各大企業對通膨侵蝕獲利發出警訊，華爾街仍看好標普 500 指數企業，在今年和明、後兩年實現更高的淨利率。

FactSet 分析師平均預期，2022 年標普 500 指數淨利率將達 13%，2023 年和 2024 年分別為 12.98% 和 13.38%。

有專家認為，競爭減少是推升企業獲利的一大因素，因為自從 1980 年代以來，產業趨勢已更加集中，這讓企業得以調高售價，並將成本轉嫁給消費者。不過也有專家主張，企業獲利大幅成長是受到疫情影響所致，這種特殊情況推升了通膨，並加劇人力短缺和供應鏈瓶頸。

隨著美股財報季拉開序幕，FactSet 分析師 John Butters 表示，雖然華爾街將今年第一季的企業整體獲利預期調降 0.7%，但也將全年預期調升 2%。

Butters 認為，這種情況並不尋常。根據他的說法，分析師往往會在 Q1 調降全年獲利預期，過去五年來的平均降幅為 0.4%，15 年平均降幅為 2.9%。

這也是為何 Q2 財報對市場來說非常關鍵，他認為，投資人接下來除了觀察已公布數據的下行趨勢外，更重要的是關注未來幾季財測與全年展望，從中找尋任何獲利下滑的跡象。