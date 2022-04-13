〈美股早盤〉小摩財報黯淡 美3月PPI升幅創新高 美股開平走高

隨摩根大通美股盤前公布黯淡財報，替財報季拉開序幕，另一項新出爐的通膨數據 3 月最終需求生產者物價指數（PPI）持續攀升，市場保持謹慎態度，美股周三（13 日）開平盤走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.18%，那斯達克綜合指數上漲 0.52%，標普 500 指數上漲 0.16%，費城半導體指數漲 1.11%。

摩根大通雖然上季營收優於市場預期，但因不良貸款相關的成本增加、俄烏戰爭造成市場動盪，以及併購、首次公開發行（IPO）與債券發行放緩，摩根大通第一季純益年減逾 4 成，此外董事會批准 300 億美元的股票回購計畫。

摩根大通的業績可視為整個美國經濟信貸趨勢的重要縮影，隨著短期和長期利率之間的利差縮小，銀行業的核心業務貸款業務的盈利能力可能會承壓。

投資人目前正將注意力轉向財報季，同時等待歐洲央行（ECB）周四（14 日）的貨幣政策會議。由於擔心高通膨和經濟成長放緩最終會擠壓公司利潤，資金經理逐漸開始對滯脹進行避險，尤其是在歐洲。

美國勞工部公布最新報告，3 月 PPI 年增率繼續攀升，較去年同期成長 11.2%，遠超預期的 10.6%，也較前值 10% 大幅上揚，創下 2010 年 11 月以來新高。有報導指出，3 月 PPI 繼續飆升，表明通膨可能遠未見頂。

美國 3 月 PPI 和 CPI 數據進一步增加 Fed 激進升息的壓力，近期多位 Fed 官員頻頻發表鷹派講話，5 月升息 2 碼的機率不斷上升。

政經消息方面，美國財政部長葉倫周三將警告那些對國際社會懲罰俄羅斯的努力「持觀望態度」的政府，表示任何破壞制裁的舉動都將招致美國及其盟友的憤怒。此外拜登政府正在準備一項大約 7.5 億美元的新軍事援助計畫，而英國政府在對俄制裁名單上增加了 206 人。

與此同時，有諮詢機構向德國警告，如果俄羅斯能源供應立即中斷，德國可能在未來兩年面臨 2,200 億歐元（2,400 億美元）的產值損失。國際能源署（IEA）將其對俄羅斯 4 月原油產量下降的預期下調一半，因為即使在全球和買家自我制裁的情況下，俄羅斯仍能找到新的客戶。

全球最大獨立石油商 Vitol 計劃在年底前全面停止交易俄羅斯原油和原油產品。 截稿前，西德州原油期貨與布蘭特原油期貨皆漲近 2%。

截至台北時間周三（13 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

摩根大通 (JMP-US) 早盤下跌 2.25%，至每股 128.58 美元

摩根大通（JPMorgan Chase）美股盤前公布最新財報，雖然上季營收優於市場預期，但因不良貸款相關的成本增加、俄烏戰爭造成市場動盪，以及併購、首次公開發行（IPO）與債券發行放緩，摩根大通第一季純益年減逾 4 成。此外，董事會當天批准 300 億美元的股票回購計畫。

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 4.38%，至每股 40.31 美元

達美航空美股盤前公布第一季亮眼財報，上季營收報 93.5 億美元，優於市場預估的 89.2 億美元，經調整後每股虧損 1.23 美元，略低於市場預期的每股虧損 1.27 美元。此外該公司表示，由於訂位數和票價調漲有助於抵消飆升的燃料成本，預料本季將恢復獲利。

Bed Bath and Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 4.64%，至每股 17.14 美元

美國連鎖家具商 Bed Bath & Beyond 上季財報表現黯淡，受到物流與供應鏈問題影響，2021 會計年度第四季營收僅報 20.5 億美元，低於市場預期的 20.7 億美元，經調整後每股虧損 0.92 美元，也低於市場預估的每股獲利 0.03 美元。Bed Bath & Beyond 即使在第四季祭出漲價策略，也難以抵銷運輸成本飆升與其他不利因素。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PPI 年增率報 11.2%，預期 10.6%，前值 10%

美國 3 月 PPI 月增率報 1.4%，預期 1.1%，前值 0.8%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 9.2%，預期 8.4%，前值 8.4%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 1%，前值預期 0.5%，前值 0.2%

華爾街分析：

Allspring Global Investments 股票業務主管 Ann Miletti 表示，希望美國通膨已經觸頂，投資人在評估通膨威脅的同時，也在為最新的財報季做準備，他們擔心，大宗商品成本上升和消費者更加謹慎，最終將擠壓企業利潤。Miletti 也說，市場繼續面臨著從利率上升到中國新冠疫情封鎖的影響的擔憂。

摩根大通資產管理公司策略師 Clara Cheong 表示，美債殖利率昨日收低，終止連 7 交易日的漲勢，這項變動印證美國通膨可能已見頂或非常接近的說法。儘管這不太可能改變 Fed 在 5 月會議上升息 2 碼的路徑，但通膨若延續當前趨勢，Fed 在下半年採取激進措施的壓力就會減少。