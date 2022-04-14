Google今年將在美國辦公室和數據中心投資95億美元

Alphabet 旗下 Google 周三（13 日）表示，今年在美國的辦公室和數據中心方面將投資約 95 億美元，開設新的分支機構並擴大現有設施，該筆投資金額高於去年的 70 億美元。

Google 執行長 Sundar Pichai 表示，作為投資的一部份，到今年年底公司將在在美國十幾個州創造至少 1.2 萬個新的工作職缺，並打算在亞特蘭大開設一個新的辦事處，擴大其在內華達州史托瑞郡 (Storey County) 的數據中心。

Pichai 說：「儘管公司工作方式更加靈活之際，加大對實體辦公室的投資似乎有悖常理，然而我們相信，對公司園區的投資比以往任何時候都更為重要，如此得以讓我們打造更好的產品，替員工提供更好的工作環境，打造更強大的社群。」

隨著新冠疫情趨緩，美國科技業紛紛要求員工重返公司辦公，Google 目前規定每周有 3 天要在公司上班，其餘兩天在家工作，蘋果則是要求員工在 4 月 11 日前每周至少 1 天在公司上班，月底前每周 2 次，在 5 月 23 日前每周 3 天在公司辦公。

Google 前人力資源總監 Laszlo Bock 對此表示，疫情催生出的「混合辦公」模式是不可持續的，預計 3 至 5 年後企業員工還是要回歸辦公室。

作為投資的一部分，Google 將繼續投資於其加州的辦公室，並支援舊金山灣區的保障性住房計畫，這也是其 10 億美元住房投資計畫的一部分。

Google 稱，在過去的五年內，公司在美國 26 個州的辦公室和數據中心投資了超過 370 億美元，創造了逾 4 萬個全職工作崗位。這還不包括 2020 年和 2021 年在美國投資的超過 400 億美元的研發資金。

此外，Google 還公布《2021 年經濟影響報告》，旨在反映 Google 對經濟的更廣泛貢獻。報告顯示，Google 去年為數百萬美國企業、非營利組織、創作者、開發者和出版商提供 6,170 億美元的經濟活動。

此外，安卓（Android）App 經濟去年幫助創造近 200 萬個就業機會，而 YouTube 的創意生態系統在 2020 年支援 39.4 萬個就業機會。

截稿前，Alphabet (GOOGL-US) 股價上漲 1.58%，每股暫報 2,594.60 美元。