派樂騰激進股東Blackwells抨擊新任CEO 繼續推動出售公司

根據《金融時報》披露的一份最新文件，激進股東 Blackwells Capital 重申將推動派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 出售，認為這家聯網健身公司在新任 CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 的領導下幾乎沒有取得任何進展。

持有派樂騰不到 5% 股份的 Blackwells 認為，派樂騰強大的品牌、專有技術、引人入勝的健身教練和忠實的用戶群，可以塑造出一個更具吸引力的業務。

但是，該公司表示，這種改變無法在公開市場上有效地發生，尤其是在派樂騰創始人兼前 CEO 佛利 (John Foley) 過過他的超級投票權持股保持對公司的控制權之下。

派樂騰股價在周三 (13 日) 盤前交易中上漲超過 3%。

兩個多月前，佛利轉任執行總裁，而前 Netflix (NFLX-US) 和 Spotify (SPOT-US) 高管麥卡錫接掌派樂騰。隨著成本增加，派樂騰的飛輪和跑步機的需求下降，從而影響獲利，因此進行企業重組。派樂騰在 2 月宣布計劃裁員約 2800 人，並削減約 8 億美元的年度成本。

Blackwells 投資長安塔比 (Jason Aintabi) 在文件中表示：「自從佛利 被擢升為執行總裁一職，麥卡錫退休並擔任 CEO 一職以來，已經過去 2 個月了。」「值得注意的是，股東現在比以前更糟糕了。」