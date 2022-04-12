〈俄烏衝突〉Air Lease表示仍有21架客機遭俄留置

Air Lease Corp (AL-US) 周二 (12 日) 表示，在西方規定全球租賃公司與俄羅斯航空公司斷絕關係最後期限 2 周後，仍有 21 架飛機被困於受制裁的俄羅斯。

該公司表示，該公司向俄羅斯航空公司客戶所有飛機的租賃合約已於上個月終止。

今年 3 月，Air Lease 表示，一項允許莫斯科「沒收」飛機的新俄羅斯法律可能有助於其申請保險。新法律允許俄羅斯航空公司將從外國公司租賃的飛機列入該國的飛機登記名冊。

該公司還表示，在莫斯科入侵烏克蘭後，它在減少對俄羅斯的曝險方面取得了「良好進展」。

當被問及是否採取揩施收回滯留在俄羅斯的剩餘飛機時，該公司沒有立即做出回應，截至 3 月 31 日，這些飛機按帳面淨值計算約占該公司機隊的 3.4%。

全球租賃公司一直在努力自俄羅斯航空公司收回價值近 100 億美元的 400 多架噴氣式飛機，但俄方對要求毫無反應。

總部位於新加坡的中銀航空租賃有限公司 (BOC Aviation Ltd) 上周表示，正在從俄羅斯收回 17 架自有飛機。

世界最大飛機出租商 AerCap Holdings NC (AER-US) 上個月為滯留在俄羅斯的 100 多架飛機提出保險索賠。