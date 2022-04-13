〈俄烏衝突〉研究機構：德俄貿易關係破裂 將造成金融衝擊

標普全球 (S&P Global) 表示，德國和俄羅斯貿易近年升溫，如果因為烏克蘭戰爭破裂，可能打擊德國製造業，進而引爆金融衝擊。研究機構 Wood Mackenzie 則說，烏克蘭危機可能對全球貿易造成持久改變，供應鏈更短，建立可靠貿易夥伴關係更重要。

標普全球首席經濟學家 Paul Gruenwald 周二 (12 日) 表示，德國是全球三大生產重鎮之一，近年來德、俄雙邊貿易大幅成長，代表一旦貿易中斷，德國將受到打擊。

他說，有好幾個因素可能導致這種金融衝擊，包括俄國和歐洲之間的貿易中斷，不僅限切斷天然氣，無論是俄國斷供還是德國停止購買。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美、日、加拿大紛紛祭出能源相關制裁，歐盟仍在考量是否禁止俄國石油進口，俄國則出招反制，要求「不友善」國家需以盧布採購天然氣。德國有一半天然氣來自俄國。

Gruenwald 說：「貿易中斷對德國製造業的打擊可能擴散開來... 將打壓經濟成長、就業、民眾信心，最後導致某種總體的金融衝擊。這就是我們擔心可能改變大局的那種情況。」

根據德國聯邦統計局，德、俄 2021 年貿易額較前一年勁增 34.1% 至 598 億歐元 (650 億美元)。

德國、俄羅斯貿易往來。圖取自 CNBC

德國去年對俄出口增加 15.4%，主要為汽車、機械、拖車、化學產品。德國自俄進口暴增 54.2%，主要為原油、天然氣、金屬和煤炭。若扣除歐盟，俄羅斯去年已是德國第四大進口國。

研究諮詢機構 Wood Mackenzie 同日警告，烏克蘭危機可能改變全球貿易，全球經濟可能出現更持久變化。

該機構研究主管 Peter Martin 說：「如果說 Covid-19 凸顯縮短供應鏈的必要性，烏克蘭戰爭凸顯擁有可靠貿易夥伴的重要性。這些力量可能導致全球貿易的長期調整，全球經濟變得更區域化，擁有更短的供應鏈、更可靠的貿易夥伴。」