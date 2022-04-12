〈紐約匯市〉 美債殖利率支撐 美元續揚 比特幣失守4萬美元大關

美債殖利率支撐下，美元兌一籃子主要貨幣周一 (11 日) 小漲，徘徊近兩年高點附近，馬克宏 (Emmanuel Macron) 在法國總統大選首輪投票擊敗極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 後，歐元小幅走揚，連七跌有望止步，比特幣自 3 月中旬以來首度跌破 40,000 美元關卡。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.18%，報 99.98，盤中最高 100.05，最低 99.62。

因投資人預期聯準會 (Fed) 將更激進收緊貨幣政策，美國公債殖利率周一攀高，10 年期美債殖利率最高觸及 2.79%，為 2019 年 1 月以來最高，刺激美元上揚。

美國將於周二 (12 日) 公布最新通膨數據，因俄烏戰爭推升汽油價格，市場預期，3 月消費者物價指數 (CPI) 將繼續攀高，年增率估 8.4%，月增率估 1.2%。

歐元有望終止連七跌，歐元兌美元微升 0.07% 至 1.0882 美元。法國周一公布總統大選第一輪投票結果，現任總統馬克宏以些微差距擊敗極右派領袖雷朋，兩人將在兩周後的第二輪投票再度對決。

富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson 表示，市場或許出現一些反彈，但在事件風險完全解除之前，歐元很難得到更多上漲動能。

美元兌日圓升 0.84% 至 125.36 日圓，日圓再創 2015 年中旬以來最低。相較 Fed 等全球同業更鴿派的央行政策，促使日圓貶值。

Nelson 說，目前從日本央行那邊取得的資訊都很一致，央行官員並不擔心日圓貶值，他們甚至對日圓的走勢感到滿意。考慮到種種因素，他認為對日圓的單向押注將維持相當長一段時間。

隨著油價下跌，加幣、澳幣和挪威克朗在內等大宗商品貨幣走軟。

美元兌加幣升 0.49% 至 1.2630 加幣，美元兌挪威克朗升 1.33% 至 8.8126 克朗，澳幣兌美元貶 0.53% 至 0.7413 美元。

美元兌人民幣升 0.08% 至 6.3701 人民幣。對中國人民銀行進一步放寬貨幣政策的預期，周一使中美 10 年期公債利差跌落負值區間，為 12 年來首度。

加密貨幣方面，比特幣跌 7.5% 至 39,888.9 美元，為 3 月中旬以來首度跌破 40,000 美元關卡，以太幣跌 9% 至 2,995.2 美元，也創近三周最低。

BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes 認為，考量到與那斯達克 100 指數間的強烈相關性，到了 6 月，比特幣可能跌至 30,000 美元左右。Informa Global Markets 外匯經理 Tony Nyman 發布報告預測，比特幣跌破 40,000 美元後，下一個支撐點位是 37,000 美元。

截至台灣時間周二 (12 日) 約 6:00 價格：