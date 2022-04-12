Fed理事稱升息對經濟是「蠻力」 須避免附帶損害

聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周一（11 日）表示，Fed 正在近期所能避免升息帶來的「附帶損害」（Collateral Damage），稱升息是一種可能對經濟造成「打擊」的「蠻力工具」（brute-force tool），也說 Fed 正試著把影響縮小，但無法量身打造出適合的政策。

華勒表示，棘手的問題是，Fed 是否能在繼續升息的過程中，不會對就業和生產等領域造成問題。住房方面，能否在不打擊建築業的情況下冷卻住房需求，以及能否在不導致就業下降的情況下冷卻勞動力需求，這就是 Fed 正在走的一條棘手的道路。

事實上，市場對華勒提出的上述問題，表態是悲觀的。當前正在形成這樣的共識：美國經濟衰退的風險越來越大。經濟學家們認為，隨著美國經濟持續過熱，通膨率不斷攀升，Fed 可能會採取更嚴厲的應對措施，經濟衰退的風險越來越大。追趕式升息可能引發衰退，而新增成長或勞動力市場緊張是當前最大的通膨威脅。

芝加哥 Fed 總裁伊文斯 (Charles Evans) 同日也發表談話，表示美國物價不會永遠上漲，但高通膨問題將持續存在，Fed 必須聚焦通膨問題，重新定位聯邦公開市場委員會（FOMC）的政策框架。

伊文斯認為，Fed 必須使貨幣政策更接近中性水準，他預期的中性利率水準區間為 2.25% 至 2.5%。在 12 月前加速收緊政策達到中性水準是合適的，Fed 也許非常有可能在 5 月會議上升息 2 碼。他還指出，在在 Fed 升息至中性水準過程中，應留出時間評估資料。

根據紐約 Fed 最新調查顯示，3 月消費者通膨預期再創新高，1 年通膨預期中值從一個月前的 6% 升至 6.6%，達到 2013 年有資料以來的最高水準，3 年通膨預期則從 6 個月前的 4.2% 降至 3.7%。

按照細項來看，消費者預計未來 1 將上漲 6%，高於 2 月預計的 5.7%，品價格將上漲 9.6%。同時，更多受訪者預估 1 年後失業率將高於目前水準，並且當前財務狀況比一年前更差，家庭預算將面臨更大壓力。

美國周二（12 日）將公布 3 月消費者物價指數（CPI），分析師預測，3 月 CPI 年增率達到 8.4%，將創下自 1982 年以來新高，預計 3 月 CPI 月增率為 1.2%，可能創下 2005 年以來最大增幅。不過經濟學家預估，第四季通膨率將回落至平均 5.7%，但仍高於疫情前。