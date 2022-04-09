馬克宏對上雷朋！法國總統大選難料 結果將如何影響全世界

法國總統大選將在周日 (10 日) 舉辦第一輪投票，現任總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 原本處於領先地位，但極右派候選人雷朋 (Jean-Marie Le Pen) 利用民眾對能源和食品價格高漲的不滿拉近差距，凸顯烏克蘭戰爭對歐洲經濟和政治局勢的影響力。

五年一度的法國總統大選 10 日舉行首輪投票，接著本月 24 日舉行決選。根據近期民調，馬克宏領先雷朋的支持率差距已縮小，3 月初還領先超過 10 個百分點，目前拉近到 5 個百分點內，排第三的是激進左派候選人梅蘭雄 (Jean-Luc Mélenchon)。

俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭之後，馬克宏試圖以歐洲協調人自居和俄國總統普丁斡旋，雷朋則把握戰爭刺激通膨高漲的機會，痛踩馬克宏任內爆發「黃背心運動」的痛點。

根據民調機構 Elabe 周五 (8 日) 公布的調查，馬克宏首輪投票得票率從 3 月初調查的 33.5% 下滑到 26%，雷朋則從 15% 上升到 25%。針對月底的決選，這份民調顯示馬克宏可能僅以 2 個百分點優勢領先雷朋。

此調查還發現，57% 受訪者這次選舉最關心的是購買力，排在健康、安全和就業之前。

馬克宏的弱點顯示，烏克蘭戰爭和其引發的通膨連鎖效應，正在考驗歐洲的政治體制。馬克宏本周表示，歐盟應該制裁俄羅斯的石油和煤炭，但雷朋說，汽油和柴油飆天價，正在壓縮家庭購買力。

法國五年一度總統大選登場，可能再度上演馬克宏對決雷朋的戲碼。(圖: AFP)

不只法國本身的經濟，美聯社分析，這場選舉對四大國際議題有重要意義。首先，烏克蘭戰爭給馬克宏展現在國際舞台影響力的機會，他是唯一支持北約 (NATO) 的候選人，其他人持保留態度，激進左派梅蘭雄更希望法國退出。

第二是促進歐洲在安全和國防方面的合作和投資，馬克宏任內替法國國防支出追加 70 億歐元支出，連普丁也注意到這個轉變。

第三，這場大選可能重塑法國在二戰後的政治版圖，可能是歐洲民粹主義上升或式微的分水嶺，這次參選的雷朋、梅蘭雄和法國名嘴澤穆爾 (Eric Zemmour) 都有濃厚的民粹色彩，此外，匈牙利民粹總統奧班 (Viktor Orban) 不久前第四度連任。

法國總統大選可能是歐洲民粹主義上升還是下降的分水嶺。(圖: AFP)

歐洲外交關係委員會 (ECFR) 研究員 Susi Dennison 預測，如果極右派候選人勝出，可能催生某種極右派聯盟或軸心，例如雷朋、奧班和波蘭總統杜達 (Andrzej Duda) 連線，杜達是極右翼民粹主義者，也是美國前總統川普的盟友。

法國與美國的夥伴關係也受到矚目，雖然美法最近因為澳洲潛艦訂單而有齟齬，但俄烏戰爭爆發，讓馬克宏和拜登關係變得穩定。

最後是非法移民政策立場。法國因為地理位置，成為許多難民前往英國的重要中途站，去年 11 月，英吉利海峽有艘載了 27 名非法移民的船隻遭貨櫃撞擊沈船，英法在責任歸屬的過程中一言不合吵開。

在移民問題上，馬克宏態度雖然不算特別開放，但雷朋或澤穆爾卻更強硬，某些候選人甚至支持仿照川普，在邊界建立圍牆。