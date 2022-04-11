〈台幣〉外資大逃殺 爆量重貶1.44角收29.05元 逾1年半新低

台北股匯今 (11) 日上演雙殺走勢，外資賣超台股 340 億元並瘋狂匯出，使得新台幣兌美元匯率直接摜破 29 元大關，終場重貶 1.44 角，收 29.05 元，為連續 6 個交易日貶值，創逾 1 年半新低，台北及元太外匯市場總成交值爆出 24.91 億美元。

新台幣兌美元匯率貶勢剎不住，今天一度重貶 1.73 角，最低來到 29.079 元，不過，為避免貶勢太過劇烈，央行再度出手調節，終場以 29.05 元作收，貶 1.44 角，仍為 2020 年 9 月底以來的最低點，台北外匯市場成交值放大至 19.11 億美元，元太外匯市場成交值為 5.8 億美元。

中國上海、昆山封城令延長，市場擔憂進一步衝擊台廠供應鏈，台股電子族群今天殺聲隆隆，晶圓雙雄等權值股倒地，金融、傳產也疲軟，加權指數終場下跌 236 點，收在 17048 點，外資再度提款 340 億元，累計近 5 個交易日已狂砍台股近 1300 億元。

美元強勢走高，帶動美債殖利率攀升，美元指數更一度衝破 100 大關，資金陸續撤出亞洲，而新台幣表現偏弱，央行外匯局長蔡烱民坦言，央行在去年 3 月及今年 3 月，均因美元需求大於供給，有進場拋匯提供充足的美元需求。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天小跌 0.02%，日圓重貶 0.96%，韓元大貶 0.65%，新台幣貶 0.5%，新加坡幣與人民幣分別貶 0.17%、0.11%，歐元則強升 0.38%。