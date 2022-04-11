國際油價受戰略儲油釋出、中國疫情影響 跌破100美元大關

國際油價受到國際能源署（IEA）釋出戰略石油儲備（SPR）與中國疫情延燒持續封控影響，布蘭特原油與西德州原油期貨周一（11 日）跌近 4%，雙雙跌破 100 美元大關。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 3.17%，至每桶 98.98 美元，5 月交割的西德州原油期貨下跌 3.77%，至每桶 94.51 美元。

西方國家紛紛對俄國入侵烏克蘭的行為祭出制裁禁止其能源進口，且為因應未來可能出現的能源缺口及通膨，IEA 協調成員國在未來半年內將再釋出 6,000 石油，美國則在上月宣布將釋出 1.8 億桶石油。

愛爾蘭、立陶宛與荷蘭外交部長周一表示，歐盟執行機構正在起草可能對俄國實施的石油禁運令提案，儘管歐盟在禁止俄國石油進口方面仍未達成共識。

中國上海疫情不斷延燒，即便祭出封鎖措施仍未見緩解，導致石油需求大大下降，此外市場擔心若疫情蔓延至其他城市，其動態清零政策的大規模與長時間封控將對工業生產與消費產生負面影響。

另一方面，作為全球第三大石油進口國與消費國的印度，其 3 月對燃料需求升至 3 年來新高，汽油銷量也同步改寫紀錄。先前印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，站在國家利益的考量下，便宜的俄國原油沒有不買道理。

美國白宮表示，總統拜登周一將於印度總理莫迪舉行虛擬會議，美國方面已經明確表示，不希望看到印度增加對俄國能源進口。

華爾街分析師看法

OANDA 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，對中國經濟增長的擔憂是今天油價下跌的主要原因，上海的封控沒有解除的跡象，廣州可能要開始大規模核酸篩檢。目前市場愈發擔心，如果中國 Omicron 疫情蔓延到其他城市，其動態清零政策將導致出現大規模和長時間的封控，將對工業生產和該國消費產生負面影響。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 稱，美國釋出 SPR，應能在未來數月緩解市場緊張狀況，減少油價上漲引發的短期需求破壞，並表示中國的石油需求將受疫情影響，而俄國則受到國際制裁的影響，兩個因素都會影響國際油價。

摩根大通分析師表示，未來 6 個 SPR 的釋放量為每日 130 萬桶，足以抵消俄國每 100 萬桶的石油供應缺口。

美銀維持對布蘭特原油在 2022 至 23 年間的平均價格預測，即每桶 102 美元，但將其夏季峰值價格下調至每桶 120 美元。瑞銀也將 6 月布蘭特原油價格預測下調 10 美元至每桶 115 美元。