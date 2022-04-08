高盛：美國通膨正在觸頂 但明年經濟衰退風險增

高盛 (Goldman Sachs) 預估今年美國通膨率將降至 4% 以下，股市表現平淡，但明年經濟衰退風險恐增加。

高盛全球私人財富管理共同主管 Meena Lakdawala-Flynn 表示，美國通膨目前確實正在觸頂，但明年陷入經濟衰退的可能性也升高。

Lakdawala-Flynn 說，富有客戶將重點放在獲利能力，尋求醫療保健、能源、破壞式創新技術與房地產等領域資產。

股票方面，高盛建議客戶尋求具有定價能力、高利潤率的股票，並表示，對非同質化代幣 (NFT) 和加密貨幣等數位資產的興趣也在持續增加。

受惠於大規模財政與聯準會 (Fed) 的貨幣政策支持，美國經濟已自疫情逐步復甦，實現穩健經濟與就業成長，但過程中不乏阻力，像是新一波疫情、供應鏈中斷與勞動力短缺等，如今還需面對俄烏戰爭帶來的衝擊，這場戰爭已導致油價大幅飆升。

為了壓制通膨，Fed 上月睽違逾三年首度升息，包含 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell)、理事布蘭納德 (Lael Brainard) 在內等官員，均對採取更激進措施抱持開放態度，本周會議紀要也暗示，未來 Fed 每月縮表規模可能達 950 億美元。