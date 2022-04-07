傳奇投資人葛拉漢：石油價格這種漲法 終將引發經濟衰退

傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 周三 (6 日) 對對俄羅斯入侵烏克蘭提出了新的警告。他強調，這種規模的油價飆升，總是引發經濟衰退，隨著有限的大宗商品變得稀缺，全球經濟在未來幾十年將面臨更大的挑戰。

葛拉漢先前多次警告投資人，目前是第四次「超級泡沫」，就像 1929 年華爾街股災、2000 年網際網路泡沫和 2008 年全球金融危機。

這位資產管理公司 GMO 聯合創辦人，周三在網站發文指出，資源價格的趨勢將繼續上升，這不僅可能導致經濟增長放緩，還有可能會破壞政治體系，因為「大多數古代文明都是被過度使用資源拖垮的」。

「在西方，從歷史上看，像今天這樣的石油價格大幅飆升總是先於或引發經濟衰退。經濟衰退可能會暫時中斷大宗商品價格的上漲，但從長遠來看，幾乎可以肯定，資源價格的趨勢將繼續上漲。」

葛拉漢列舉了一些潛在的令人不安的趨勢，包括烏克蘭戰爭將導致食品價格上漲，渴望增長的發展中國家，將促成「周而復始的商品繁榮周期」。

這位市場歷史學家指出，地球的資源有限，而在過去 250 年裡，人們一直在嘗試做一件不可能的事情—要求永遠的複合成長。

他補充說，對可再生能源的投資，推動了對建造風車、太陽能發電場和輸電線路所需商品的需求不斷增長，推動這些計畫的本身，實際上將耗費大量資源。

葛拉漢表示，雖然經濟衰退將導致大宗商品價格下跌，但這將只是暫時的，除非社會解決對資源過度使用的問題。