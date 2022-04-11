克利夫蘭Fed總裁：美國高通膨恐持續兩年 但可避免經濟衰退

克利夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 表示，她有信心隨著聯準會收緊政策，美國將避免衰退，儘管通膨率超過 2% 的情況可能會持續到明年。

Mester 周日 (10 日) 在接受 CBS 節目訪問時表示，能源和大宗商品價格在上漲，壓低通膨將需要一些時間。她說：「我認為今年甚至明年通膨率都會保持在 2% 以上，但它的走勢將是向下的。」

Mester 還說，中國新冠病例清零的努力也是推高通膨的因素，因為這加劇了供應鏈的問題，並對物價構成了上行壓力。

聯準會上個月將基準利率上調 0.25 個百分點，至 0.25% 至 0.5% 的目標範圍，官員的預測點陣圖顯示，他們認為到 2022 年底利率將提高到 1.9%，明年結束前將進一步上調至 2.8%。

在上月會議之後，眾多官員異口同聲表示，如果要平息 40 多年最熱的通膨，願意在必要時採取更快行動，包括在 5 月 3-4 日的會議上升息 50 個基點。

Mester 表示，雖然經濟衰退的風險增加，但她對聯準會能夠取消寬鬆的貨幣政策，並保持良好的勞動力市場狀況和經濟擴張，持樂觀態度。 「這將是一個挑戰，但我們可以做到。」

美國 2 月消費者價格指數 (CPI) 年增 7.9%，創下 1982 年以來最大漲幅。不包括食品和能源價格的核心 CPI 也同比上漲 6.4%。Mester 指出，有鑑於許多人的薪資水準跟不上物價，聯準會將使用其政策工具，來確保通膨不會「嵌入經濟中」。