〈商品報價〉海運市況轉弱 BDI周線下跌近13%

小型船運價持續疲弱，抵銷海岬型運價的微幅漲勢，波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (8 日) 續跌 6 點至 2055 點，跌幅 0.29%，連續第 12 個交易日收黑，周線下跌 12.81%。

BDI 指數過去 2 周以來已重挫二成，且較 3 月 14 日創下的近期高點 2727 點回

25%。日經新聞報導，市場似乎開始反映貨幣縮鎖可能引發的景氣放緩，加上物流混亂狀況趨緩，使海運市場持續轉弱，相關運輸股也普遍下跌。

海岬型船運價指數 (BCI) 反彈 27 點，或 1.91% 至 1444 點，周線下跌 22.5%；平均日租金增加 226 美元至 11979 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 微跌 1 點，或 0.04% 至 2777 點，單周累計下跌 9.6%；平均日租金減少 6 美元至 24997 美元。儘管南美穀物貨盤增加，但受到印尼煤炭需求降溫與國際燃油價格震盪影響，使巴拿馬及超輕便型船運價過去一周回落。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走低 45 點，或 1.77% 至 2502 點，周跌 9.2%。

鐵礦砂部分，中國新冠疫情持續衝擊運輸及下游需求，使天津港進口價下跌 0.26% 至 154.7 美元，周跌 3.25%；連續月紐約鐵礦石下跌 3.04% 至 152.93 美元，周跌 4.33%。