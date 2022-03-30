〈陽明展望〉油價有望穩定下滑 示警明年海運市況恐供過於求

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今(30)日召開法說會時提到，據三大海運諮詢機構預估，今年需求成長率仍將略高於供給，不過，明年供給成長率將高於需求；至於油價變數則不悲觀，預料接下來油價可望穩定逐漸下滑。

據三大海運諮詢機構預估，今年需求成長率落在 3.8-5.9% 間，而供給成長率則在 3.6-4.1% 間；不過，明年需求成長率僅在 2.9-3.5% 間，但供給成長則有 7.4-8.1% 間。

陽明指出，2023 年後海運市場是否將供過於求，仍要觀察港口壅塞狀況是否繼續不順，且 2023 年新環保法規上路，也有助老舊船舶加速淘汰。

油價方面，陽明預料，可樂觀看待從現在起有望穩定逐漸下滑，至於多出來的燃油成本，會適當反映給客戶。

陽明今年將再迎來 5 艘 1.1 萬 TEU 新船，約在第二季、第三季間陸續交付，屆時總船隊數達到 97 艘，預計主要投入美國線，後續也不排除再增添新船，但目前租船市場租金高，仍要評估適當機會。

陽明強調，隨疫情解封和新合約生效，預期歐美航線運價和貨量會有相對穩定的支撐，未來歐洲和北美仍將是主力航線，因此，若要造船會以 1.5 萬 TEU 的船舶為主。

此外，看好亞洲區間航線穩定成長，陽明也將東南亞的區間航線列入未來新造船的範圍。

至於購船，仍要等董事會決策。

陽明今年確定新造 7 萬 TEU 個貨櫃，其中 4 萬個已招標完成，預計 3-4 月陸續交付 ，剩餘 3 萬個會再進行招標和購買程序，下半年完成。

另外，對於市場關注的美西碼頭工會談判，陽明回應，目前尚未有具體的訊息出來。