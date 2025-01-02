官宣！阿里巴巴出售大潤發母公司全部股權 新零售版圖再收縮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-02 08:10

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2017 年，阿里巴巴首次入股高鑫零售，2020 年進一步增持後，高鑫零售成為阿里巴巴集團的併表子公司。

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2024 年 10 月，高鑫零售發布公告，向市場告知有買家有意收購。2025 年 1 月 1 日晚，交易最終敲定。

據《中新經緯》報導，根據阿里巴巴發布的公告，德弘資本將以整體最高 1.75 港元 / 股（包括 1.55 港元 / 股的現金及 0.2 港元 / 股的利息），收購阿里巴巴全資子公司吉鑫和淘寶中國持有的 7,027,297,350 股高鑫零售股份（佔已發行高鑫零售股份總數約 73.66%），以及 NewRetail 持有的 480,369,231 股高鑫零售股份（佔已發行高鑫零售股份總數約 5.04%），阿里巴巴子公司和 NewRetail 將收取的最高金額約 131.38 億港元。

2023 年 9 月，阿里巴巴集團確立「用戶為先、AI 驅動」兩大戰略重心，並表示將圍繞這兩大重心進行業務梳理，重塑業務戰略優先級。



一段時間以來，阿里巴巴有序退出非核心資產，戰略聚焦核心業務的發展信號更加清晰。2024 年 12 月 17 日，阿里巴巴與雅戈爾集團達成交易，將所持全部銀泰股權，以約 74 億元人民幣的價碼，出售給雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的買方財團。

如今，大潤發、銀泰出售都已成為現實，阿里巴巴的新零售陣型已大幅收縮。目前仍在阿里巴巴版圖的盒馬，在 2024 年 3 月任命嚴筱磊擔任執行長，經營逐漸轉向穩健發展、減虧增利。2024 年 12 月 31 日，盒馬宣布連續 9 個月整體盈利的基礎上，實現了雙位數增長。